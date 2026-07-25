Deshidratación extrema y parásitos, el crítico diagnóstico del perrito rescatado por la Policía Ambiental de Saltillo

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    Deshidratación extrema y parásitos, el crítico diagnóstico del perrito rescatado por la Policía Ambiental de Saltillo
    Mientras el canino recibe atención especializada, la Policía Ambiental presentó el Informe Policial Homologado ante la Fiscalía para continuar con las investigaciones. REDES SOCIALES

El perro rescatado encadenado dentro de un hoyo permanece hospitalizado bajo pronóstico reservado tras ser diagnosticado con una bacteria transmitida por la picadura de la garrapata café

El perro rescatado el pasado viernes tras ser localizado encadenado en el interior de un hoyo, al oriente de Saltillo, se encuentra bajo pronóstico reservado debido a un avanzado proceso infeccioso y deshidratación, según el reporte médico emitido este sábado.

El médico veterinario zootecnista Jesús Juárez Rodríguez, del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, informó que, tras ser valorado a su ingreso, el animal presentaba una condición general comprometida, con una infestación masiva de garrapatas.

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Los estudios de laboratorio y pruebas diagnósticas confirmaron que el paciente dio positivo a Ehrlichia canis, una bacteria transmitida por la picadura de la garrapata café que afecta principalmente los glóbulos blancos. Esta enfermedad explica el grave deterioro clínico y la debilidad observada en el canino al momento de su rescate.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Actualmente, el paciente permanece hospitalizado y se reporta estable dentro de su gravedad. El protocolo médico incluye terapia de fluidos intravenosos para combatir la deshidratación severa, así como tratamiento antibiótico específico para eliminar la bacteria Ehrlichia canis.

El equipo médico indicó que se realizarán estudios complementarios para valorar la respuesta clínica del animal y ajustar el tratamiento conforme a su evolución.

Cabe mencionar que, mientras el perro recibe atención médica, la Policía Ambiental de Saltillo ya entregó el Informe Policial Homologado (IPH) ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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