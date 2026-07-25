Reforestan camellones y mejoran señalización en avenidas de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó este sábado las acciones de mantenimiento urbano con trabajos de reforestación, señalización vial y limpieza en distintos puntos de la ciudad, como parte de la estrategia para mejorar la imagen urbana y fortalecer la movilidad. A través del programa “Bosques urbanos lineales”, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la plantación de árboles de la especie pino endárica en el camellón central del bulevar Franz Zabroky Wrobel, en el tramo comprendido entre los bulevares Misioneros y Los Pastores.

El objetivo, informó el Municipio, es crear corredores verdes en avenidas principales que contribuyan a mejorar el entorno urbano, generar espacios con mayor presencia de vegetación y fortalecer las acciones de conservación ambiental. De manera paralela, cuadrillas del programa “Aquí andamos” realizaron trabajos de señalización vial mediante la aplicación de pintura amarilla para delimitar carriles en el bulevar Felipe J. Mery, entre Antonio Cárdenas y el periférico Luis Echeverría Álvarez. Estas labores buscan mejorar la visibilidad de los conductores y reforzar las condiciones de seguridad en una de las zonas de mayor circulación vehicular.

Además, la barredora mecánica mantiene recorridos permanentes por avenidas y bulevares de Saltillo para retirar tierra, polvo y residuos acumulados, con el propósito de mantener limpias las vialidades y facilitar la circulación.

El Municipio señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral que combina mantenimiento urbano, cuidado ambiental y mejoras en movilidad para atender las necesidades de la ciudad.