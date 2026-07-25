Reforestan camellones y mejoran señalización en avenidas de Saltillo

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    Reforestan camellones y mejoran señalización en avenidas de Saltillo
    Personal municipal de Saltillo realizó labores de reforestación en el camellón central del bulevar Franz Zabroky Wrobel como parte del programa “Bosques urbanos lineales. CORTESÍA

Las acciones incluyeron la creación de corredores verdes, renovación de señalética y mantenimiento permanente de calles principales

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó este sábado las acciones de mantenimiento urbano con trabajos de reforestación, señalización vial y limpieza en distintos puntos de la ciudad, como parte de la estrategia para mejorar la imagen urbana y fortalecer la movilidad.

A través del programa “Bosques urbanos lineales”, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la plantación de árboles de la especie pino endárica en el camellón central del bulevar Franz Zabroky Wrobel, en el tramo comprendido entre los bulevares Misioneros y Los Pastores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-aqui-andamos-refuerza-movilidad-entre-valle-de-los-almendros-mision-cerritos-y-sierra-blanca-FF22275055

El objetivo, informó el Municipio, es crear corredores verdes en avenidas principales que contribuyan a mejorar el entorno urbano, generar espacios con mayor presencia de vegetación y fortalecer las acciones de conservación ambiental.

De manera paralela, cuadrillas del programa “Aquí andamos” realizaron trabajos de señalización vial mediante la aplicación de pintura amarilla para delimitar carriles en el bulevar Felipe J. Mery, entre Antonio Cárdenas y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Estas labores buscan mejorar la visibilidad de los conductores y reforzar las condiciones de seguridad en una de las zonas de mayor circulación vehicular.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/lanzaran-aqui-andamos-20-para-duplicar-cuadrillas-de-servicios-en-saltillo-NA21565549

Además, la barredora mecánica mantiene recorridos permanentes por avenidas y bulevares de Saltillo para retirar tierra, polvo y residuos acumulados, con el propósito de mantener limpias las vialidades y facilitar la circulación.

$!La barredora mecánica mantiene recorridos en vialidades principales para retirar residuos y mejorar las condiciones de circulación.
La barredora mecánica mantiene recorridos en vialidades principales para retirar residuos y mejorar las condiciones de circulación. CORTESÍA

El Municipio señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral que combina mantenimiento urbano, cuidado ambiental y mejoras en movilidad para atender las necesidades de la ciudad.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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