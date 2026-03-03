Designan a Roberto Cárdenas Zavala al frente de Salud Municipal de Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, designó a Roberto Cárdenas Zavala como nuevo director de Salud Pública Municipal.

Cárdenas Zavala es médico cirujano pediatra y cuenta con una amplia trayectoria en el sector salud, tanto en Saltillo como en el estado. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como subsecretario de Salud en el Gobierno de Coahuila, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8 y secretario general del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Además de su experiencia en el ámbito sanitario, ha ocupado cargos en el servicio público orientados a la atención social. Fue director del Sistema DIF Coahuila y también encabezó el DIF Saltillo al inicio de la actual administración municipal, donde impulsó acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Con este nombramiento, el Gobierno Municipal busca fortalecer las estrategias de prevención y atención médica en la capital del estado.

Por otra parte, el doctor Rubén Rodríguez Lindsay se integrará a un programa de atención médica que la administración municipal pondrá en marcha próximamente, como parte de las acciones para ampliar la cobertura y los servicios de salud en la ciudad.