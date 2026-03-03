Designan a Roberto Cárdenas Zavala al frente de Salud Municipal de Saltillo
Cárdenas Zavala es médico cirujano pediatra con amplia trayectoria en el sector salud
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, designó a Roberto Cárdenas Zavala como nuevo director de Salud Pública Municipal.
Cárdenas Zavala es médico cirujano pediatra y cuenta con una amplia trayectoria en el sector salud, tanto en Saltillo como en el estado. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como subsecretario de Salud en el Gobierno de Coahuila, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8 y secretario general del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arranca ‘Calles seguras y dignas’ en Lomas del Refugio
Además de su experiencia en el ámbito sanitario, ha ocupado cargos en el servicio público orientados a la atención social. Fue director del Sistema DIF Coahuila y también encabezó el DIF Saltillo al inicio de la actual administración municipal, donde impulsó acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.
Con este nombramiento, el Gobierno Municipal busca fortalecer las estrategias de prevención y atención médica en la capital del estado.
Por otra parte, el doctor Rubén Rodríguez Lindsay se integrará a un programa de atención médica que la administración municipal pondrá en marcha próximamente, como parte de las acciones para ampliar la cobertura y los servicios de salud en la ciudad.