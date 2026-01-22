Catean dos inmuebles por narcomenudeo y detienen a siete personas, en Saltillo

Dos viviendas señaladas como presuntos puntos de venta de narcóticos fueron cateadas por autoridades estatales durante la noche del miércoles, acción que dejó como saldo preliminar la detención de siete personas, quienes serán puestas a disposición de la Coordinación de Operaciones Especiales (COE), en Saltillo.

El operativo se realizó en una vivienda y en un negocio de abarrotes ubicados sobre la calle Ignacio Chávez, entre Otilio González y Artemio de Valle de Arizpe, en la colonia Universidad Pueblo.

