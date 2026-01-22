Catean dos inmuebles por narcomenudeo y detienen a siete personas, en Saltillo

Saltillo
/ 22 enero 2026
    Elementos de seguridad mantuvieron resguardada la calle Ignacio Chávez durante el cateo en la colonia Universidad Pueblo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

La investigación que derivó en los cateos inició en noviembre de 2025, tras la detención de un presunto distribuidor que aportó información clave sobre otros puntos de venta

Dos viviendas señaladas como presuntos puntos de venta de narcóticos fueron cateadas por autoridades estatales durante la noche del miércoles, acción que dejó como saldo preliminar la detención de siete personas, quienes serán puestas a disposición de la Coordinación de Operaciones Especiales (COE), en Saltillo.

El operativo se realizó en una vivienda y en un negocio de abarrotes ubicados sobre la calle Ignacio Chávez, entre Otilio González y Artemio de Valle de Arizpe, en la colonia Universidad Pueblo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: muere hombre atropellado por elemento de la AIC en periférico LEA

$!Un negocio de abarrotes fue intervenido como parte de las diligencias judiciales por presunta venta de narcóticos.
Un negocio de abarrotes fue intervenido como parte de las diligencias judiciales por presunta venta de narcóticos. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con la información disponible, la investigación relacionada con estos inmuebles se inició en noviembre de 2025, tras la detención de un presunto vendedor de enervantes que fue consignado ante un juez y que habría proporcionado datos sobre otros puntos donde presuntamente se realizaba la venta de narcóticos.

$!Patrullas y unidades federales permanecieron en la zona mientras se desarrollaba el operativo nocturno.
Patrullas y unidades federales permanecieron en la zona mientras se desarrollaba el operativo nocturno. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Con base en esta información, se confirmó la ubicación de los domicilios y, mediante una orden judicial emitida por un juez en materia de narcomenudeo, elementos militares, policías y personal de la Guardia Nacional (GN) llevaron a cabo los cateos correspondientes.

Durante la intervención, en uno de los inmuebles se localizaron pequeñas dosis de metanfetamina, sin que hasta el momento se haya precisado el peso total de la droga asegurada. Al cierre de esta edición, el operativo de seguridad continuaba en la zona y no se había informado de manera oficial si habría más detenciones o aseguramientos relacionados con estas acciones.

Temas


Cateos
Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

