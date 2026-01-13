Despliegan operativo para localizar a campesino de 80 años desaparecido en la sierra de General Cepeda

Autoridades municipales de General Cepeda, en coordinación con pobladores del ejido Independencia, activaron un operativo de búsqueda para localizar a un adulto mayor que se encuentra extraviado desde la mañana de ayer lunes.

La persona desaparecida fue identificada como Manuel Reyna Salazar, de 80 años de edad, quien salió de su vivienda para realizar actividades habituales relacionadas con la ordeña de vacas y el pastoreo, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

De acuerdo con el reporte, el adulto mayor vestía una chamarra de mezclilla color gris y un sombrero de paja al momento de su desaparición. Su ausencia generó alarma entre los habitantes del ejido Independencia, ubicado en las inmediaciones de la carretera estatal 103, en el tramo La Rosa–General Cepeda.

Ante la falta de noticias, alrededor de las 15:00 horas un grupo de aproximadamente 20 civiles, encabezados por Viridiana Meléndez, inició la búsqueda de manera voluntaria, mientras se realizaba el reporte correspondiente al sistema de emergencias 911.

La intervención de personal de Protección Civil Municipal se dio cerca de las 18:00 horas; sin embargo, debido a la falta de luz natural, las labores tuvieron que ser suspendidas por seguridad. No obstante, una patrulla de la Policía Preventiva Municipal, con el apoyo de alrededor de 30 elementos, continuó realizando recorridos por brechas y zonas aledañas, sin resultados positivos hasta el cierre de esta edición.

Las autoridades informaron que este martes se integran al operativo elementos de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el objetivo de ampliar el radio de búsqueda y reforzar las acciones para dar con el paradero del adulto mayor.