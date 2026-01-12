Frente frío expone carencias de calefacción en escuelas de Saltillo

Las bajas temperaturas registradas este lunes evidenciaron las limitaciones de las escuelas de Saltillo que carecen de sistemas de calefacción, ya que, aunque los planteles cumplen con condiciones estructurales básicas para resguardar a alumnos y docentes, el frío al interior de las aulas desalentó la asistencia escolar. Medidas como la reducción de jornadas o la suspensión de actividades al aire libre resultaron insuficientes ante la ausencia de calefacción en los salones.

Un recorrido realizado por VANGUARDIA en diversos planteles, principalmente en la periferia de la ciudad, confirmó un ausentismo generalizado, más marcado en zonas cercanas a la sierra, donde el frío se intensifica.

TE PUEDE INTERESAR: Reporta Ramos Arizpe saldo blanco tras entrada del Frente Frío 27

En la Escuela Primaria Javier López del Bosque, ubicada en Hacienda Narro, al sur de la ciudad, la asistencia fue nula. Su directora, Mayra Escobedo señaló que aunque los salones se encuentran en buenas condiciones estructurales, con vidrios y ventanas en funcionamiento, el frío al interior de las aulas es intenso debido a la falta de sistemas de calefacción, ya que solo dos de los dieciséis salones cuentan con minisplit. Incluso el agua para el lavado de manos permaneció congelada, situación que se agrava por las bajas temperaturas que se registran en esta zona. En ese plantel, señaló, la falta de barda perimetral permite el paso constante del viento, lo que incrementa el frío en la escuela.

Situaciones similares se registraron en escuelas de la colonia Vicente Guerrero, donde el ausentismo fue total y los salones permanecieron helados ante la ausencia de equipos de climatización; y en otras zonas del sur y oriente de la ciudad, algunos planteles registraron asistencia mínima, de alrededor de 10 alumnos, pues aunque algunos cuentan con minisplits estos no funcionan.

Cerca de la sierra, en la colonia Loma Linda, la escuela primaria Luis Horacio Salinas Aguilera reportó una asistencia aproximada del 10 por ciento, de una población de 250 alumnos. El director, Jorge Sandoval, explicó que el plantel cuenta con minisplits y suspendió actividades al aire libre para proteger a los estudiantes del frío; sin embargo, persisten problemas en el entorno inmediato de la escuela ya que carecen de banqueta perimetral por lo que los niños caminan por el arroyo vehicular donde el agua corre y los automóviles circulan.

“Se nos dificulta mucho la entrada y la salida”, señaló.