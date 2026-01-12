Frente frío expone carencias de calefacción en escuelas de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El regreso a clases estuvo marcado por aulas vacías, mientras que en estados como Chihuahua los planteles mantienen actividades gracias a un mejor equipamiento
Las bajas temperaturas registradas este lunes evidenciaron las limitaciones de las escuelas de Saltillo que carecen de sistemas de calefacción, ya que, aunque los planteles cumplen con condiciones estructurales básicas para resguardar a alumnos y docentes, el frío al interior de las aulas desalentó la asistencia escolar. Medidas como la reducción de jornadas o la suspensión de actividades al aire libre resultaron insuficientes ante la ausencia de calefacción en los salones.
Un recorrido realizado por VANGUARDIA en diversos planteles, principalmente en la periferia de la ciudad, confirmó un ausentismo generalizado, más marcado en zonas cercanas a la sierra, donde el frío se intensifica.
TE PUEDE INTERESAR: Reporta Ramos Arizpe saldo blanco tras entrada del Frente Frío 27
En la Escuela Primaria Javier López del Bosque, ubicada en Hacienda Narro, al sur de la ciudad, la asistencia fue nula. Su directora, Mayra Escobedo señaló que aunque los salones se encuentran en buenas condiciones estructurales, con vidrios y ventanas en funcionamiento, el frío al interior de las aulas es intenso debido a la falta de sistemas de calefacción, ya que solo dos de los dieciséis salones cuentan con minisplit. Incluso el agua para el lavado de manos permaneció congelada, situación que se agrava por las bajas temperaturas que se registran en esta zona. En ese plantel, señaló, la falta de barda perimetral permite el paso constante del viento, lo que incrementa el frío en la escuela.
Situaciones similares se registraron en escuelas de la colonia Vicente Guerrero, donde el ausentismo fue total y los salones permanecieron helados ante la ausencia de equipos de climatización; y en otras zonas del sur y oriente de la ciudad, algunos planteles registraron asistencia mínima, de alrededor de 10 alumnos, pues aunque algunos cuentan con minisplits estos no funcionan.
Cerca de la sierra, en la colonia Loma Linda, la escuela primaria Luis Horacio Salinas Aguilera reportó una asistencia aproximada del 10 por ciento, de una población de 250 alumnos. El director, Jorge Sandoval, explicó que el plantel cuenta con minisplits y suspendió actividades al aire libre para proteger a los estudiantes del frío; sin embargo, persisten problemas en el entorno inmediato de la escuela ya que carecen de banqueta perimetral por lo que los niños caminan por el arroyo vehicular donde el agua corre y los automóviles circulan.
“Se nos dificulta mucho la entrada y la salida”, señaló.
FALTAN PLANTELES EQUIPADOS
En contraste con la situación que enfrentan escuelas de Saltillo, la experiencia en otros estados con climas más extremos muestra un mayor nivel de preparación. El profesor Javier Hernández, con 32 años de trayectoria docente en distintas regiones del estado de Chihuahua, donde el frío suele ser intenso, explicó que en esa entidad prácticamente la totalidad de las escuelas cuentan con sistemas de calefacción que permiten mantener actividades presenciales durante la temporada invernal.
Señaló que incluso en zonas de la Sierra Tarahumara, donde las temperaturas suelen ser más críticas, los planteles están equipados para resguardar a los estudiantes.
De acuerdo con su experiencia, los calentadores utilizados en las escuelas son principalmente de gas y forman parte del equipamiento básico proporcionado a los planteles. Antes del inicio del invierno, los docentes realizan revisiones preventivas para verificar su correcto funcionamiento y, en caso de detectar alguna anomalía, se solicita la intervención de las autoridades correspondientes para evitar riesgos. Además, las escuelas cuentan con tanques estacionarios o, en algunos casos, individuales por aula, lo que permite garantizar el suministro de combustible durante los meses más fríos.
TE PUEDE INTERESAR: Helada matutina dispara ausentismo escolar en escuelas de Saltillo
El docente señaló que el abastecimiento de gas se realiza con recursos asignados por el gobierno estatal, con el objetivo de asegurar que las escuelas permanezcan operando aun en condiciones climáticas adversas.
Gracias a esta infraestructura, explicó, el ausentismo escolar suele ser menor cuando se registran temperaturas como las que tuvo Saltillo en este regreso a clases y únicamente se incrementa de manera significativa cuando se presentan nevadas.