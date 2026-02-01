Gobierno de Saltillo intensifica bacheo y rehabilitación con 17 cuadrillas en operación permanente

Saltillo
/ 1 febrero 2026
    Gobierno de Saltillo intensifica bacheo y rehabilitación con 17 cuadrillas en operación permanente
    Brigadas del programa “Aquí Andamos” atienden tramos dañados en bulevares y calles de distintos sectores de la ciudad para mejorar la movilidad y seguridad vial. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal avanza como parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de la población

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, mantiene de manera permanente un programa de rehabilitación de vialidades en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana, reducir riesgos de accidentes y ofrecer mejores condiciones de tránsito para peatones, ciclistas y automovilistas.

A través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, las acciones se desarrollan de forma simultánea en los sectores oriente, sur, poniente, norte y centro de la capital coahuilense, donde se atienden hundimientos, desgaste del asfalto y daños en la carpeta de rodamiento tanto en calles interiores de colonias como en avenidas de alto flujo vehicular.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas municipales intervinieron recientemente diversos tramos de la colonia San José Oriente, donde se realizaron trabajos de rehabilitación para corregir superficies deterioradas que representaban un riesgo para la circulación diaria.

Cuadrillas municipales realizan trabajos de rehabilitación de vialidades en la colonia San José Oriente, como parte del programa permanente de mantenimiento urbano en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

En este sector, las labores se concentraron en vialidades como Pedro Urbano Rodríguez, Zafiro y Esmeralda, puntos donde vecinos constataron directamente los trabajos orientados a mejorar la seguridad vial y la funcionalidad de las calles.

De manera paralela, brigadas del programa “Aquí Andamos” se desplegaron en la Zona Centro de la ciudad, donde se rehabilitaron tramos de la calle Coahuila, entre Mariano Abasolo y Francisco Zarco, una zona de tránsito constante tanto vehicular como peatonal.

Al sur de Saltillo, el Gobierno Municipal atendió daños en la carpeta asfáltica del bulevar Hacienda Narro, específicamente entre las calles Cuautla y Sierra Hermosa, donde el desgaste provocado por el alto flujo vehicular hacía necesaria una intervención inmediata.

En la zona norte, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de reparación en distintos puntos del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en el tramo que va del bulevar Luis Donaldo Colosio a la avenida José Narro Robles, una de las arterias más transitadas de ese sector.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones responden a una estrategia de atención continua a la infraestructura vial, priorizando aquellas zonas donde el deterioro del pavimento puede generar accidentes o afectar la movilidad diaria de miles de ciudadanos.

Como parte de este esfuerzo, la actual administración incrementó de manera significativa la capacidad operativa, al pasar de siete a 17 cuadrillas que trabajan todos los días en labores de reparación y rehabilitación de pavimento en calles y bulevares de la ciudad.

El Gobierno de Saltillo reiteró que el mantenimiento de la infraestructura urbana es una prioridad, ya que impacta de manera directa en la seguridad vial, la eficiencia del transporte y la calidad de vida de las y los saltillenses.

