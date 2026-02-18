Destaca Alcalde de Saltillo labor de policías que evitaron que hombre acabara con su vida
El edil resaltó la importancia de la capacitación y el temple de los elementos de seguridad para salvar vidas en situaciones críticas
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció públicamente la intervención de los elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana que evitaron una tragedia ayer en el puente peatonal frente a la central de autobuses.
“Afortunadamente no sucedió la tragedia. Afortunadamente”, expresó el munícipe al detallar cómo los oficiales lograron convencer a un joven de no lanzarse al vacío tras varios minutos de diálogo.
Díaz González explicó que, tras poner a salvo a la persona, se activó un protocolo de acompañamiento. “Al final de cuentas se llevó para tener atención psicológico y poder estar muy al pendiente de esta persona”, afirmó el mandatario municipal.
Javier Díaz subrayó que la capacitación es fundamental para que los policías sepan actuar bajo presión. “Creo que de alguna otra forma puede tener la oportunidad de tener ese temple. Tener esa paciencia”, señaló.
DIÁLOGO FUE CLAVE
Para el Alcalde, el uso de las palabras correctas fue la clave del éxito en este operativo. “Decir las palabras adecuadas en ese momento para poder convencer a esa persona de que no se aviente”, comentó Díaz.
Asimismo, destacó el vínculo humano que se generó entre el ciudadano y el oficial que lo rescató. “Hay un video donde la persona le dice al elemento... ‘discúlpenme mucho por hacer eso, pero te quiero un chingo’”.
Javier Díaz puntualizó que el compromiso de su administración no termina con el rescate físico. “Es poder llevarlo atención psicológica. Darlo un seguimiento, se la atención también cuando ya está en su hogar”, detalló.
El edil informó que se mantendrá una comunicación permanente con el joven para monitorear su evolución. “Se establece una comunicación muy permanente para ver de cómo va la situación de esa persona”, aseguró.
Finalmente, Javier Díaz reiteró su agradecimiento a los diferentes agrupamientos por su reacción oportuna. “Agradecer el trabajo de nuestros elementos de la comisaría... y sobre todo este que fue una reacción oportuna”, concluyó.
Las autoridades recordaron que, ante una situación de crisis, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a la Línea de la Vida al 800 822 3737 o a UNIF al 844 410 4003.