Destaca Alcalde de Saltillo labor de policías que evitaron que hombre acabara con su vida

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció públicamente la intervención de los elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana que evitaron una tragedia ayer en el puente peatonal frente a la central de autobuses.

“Afortunadamente no sucedió la tragedia. Afortunadamente”, expresó el munícipe al detallar cómo los oficiales lograron convencer a un joven de no lanzarse al vacío tras varios minutos de diálogo.

Díaz González explicó que, tras poner a salvo a la persona, se activó un protocolo de acompañamiento. “Al final de cuentas se llevó para tener atención psicológico y poder estar muy al pendiente de esta persona”, afirmó el mandatario municipal.

Javier Díaz subrayó que la capacitación es fundamental para que los policías sepan actuar bajo presión. “Creo que de alguna otra forma puede tener la oportunidad de tener ese temple. Tener esa paciencia”, señaló.

DIÁLOGO FUE CLAVE

Para el Alcalde, el uso de las palabras correctas fue la clave del éxito en este operativo. “Decir las palabras adecuadas en ese momento para poder convencer a esa persona de que no se aviente”, comentó Díaz.

Asimismo, destacó el vínculo humano que se generó entre el ciudadano y el oficial que lo rescató. “Hay un video donde la persona le dice al elemento... ‘discúlpenme mucho por hacer eso, pero te quiero un chingo’”.