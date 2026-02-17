Coahuila se mantiene abierto para colaborar con EU en caso del Z-40: Manolo Jiménez
El Gobernador del Estado Jiménez afirma que desde su llegada están al pendiente y a la orden en torno a estos temas de hace años
El Gobierno de Coahuila mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales y extranjeras en temas de seguridad, incluidos asuntos relacionados con investigaciones de años anteriores, aseguró el gobernador Manolo Jiménez al referirse al proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40.
El mandatario estatal señaló que, desde el inicio de su administración y tras la llegada del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, se ha mantenido disposición total para colaborar con las instancias que así lo requieran. No obstante, precisó que es la Fiscalía la dependencia que ha encabezado directamente las gestiones y solicitudes de información vinculadas con este caso.
“Desde que llegamos al gobierno y desde que llegó el nuevo fiscal, hemos estado en sintonía con las diferentes autoridades para estar al pendiente y a la orden en torno a temas de hace años, y este es uno de ellos”, expresó.
VANGUARDIA publicó este lunes que fiscales de Estados Unidos han imputado a Treviño Morales por las masacres en Allende y Piedras Negras, cometidas en 2011, esto como parte de un alegato en el que la defensa del criminal busca reducir algunas medidas de internamiento extremo.
Jiménez subrayó que su administración tiene apertura plena para trabajar de manera coordinada en este tipo de asuntos, al considerarlos de alta relevancia para el estado.
Cuestionado sobre si durante los últimos dos años el gobierno de Estados Unidos ha solicitado información específica a Coahuila en torno a este tema, el gobernador indicó que no cuenta con esos detalles y que corresponde a la Fiscalía proporcionar esa información.
En cuanto a la posible adquisición de armamento de uso exclusivo del Ejército, el gobernador afirmó que se ha trabajado en coordinación con las instancias correspondientes y que se mantendrá esa línea de colaboración, aunque señaló no tener información precisa sobre una eventual nueva solicitud.