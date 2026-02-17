Coahuila se mantiene abierto para colaborar con EU en caso del Z-40: Manolo Jiménez

El Gobierno de Coahuila mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales y extranjeras en temas de seguridad, incluidos asuntos relacionados con investigaciones de años anteriores, aseguró el gobernador Manolo Jiménez al referirse al proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40.

El mandatario estatal señaló que, desde el inicio de su administración y tras la llegada del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, se ha mantenido disposición total para colaborar con las instancias que así lo requieran. No obstante, precisó que es la Fiscalía la dependencia que ha encabezado directamente las gestiones y solicitudes de información vinculadas con este caso.

“Desde que llegamos al gobierno y desde que llegó el nuevo fiscal, hemos estado en sintonía con las diferentes autoridades para estar al pendiente y a la orden en torno a temas de hace años, y este es uno de ellos”, expresó.