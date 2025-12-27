Destaca Saltillo crecimiento turístico: recibe 1.5 millones de visitantes

Durante 2025, primer año de administración del alcalde Javier Díaz González, Saltillo recibió 1.5 millones de visitantes, generando una derrama económica de 2 mil millones de pesos, según informó el presidente municipal.

“En este año fortalecimos las acciones de promoción, destacando las ventajas de Saltillo como destino turístico. Promovimos eventos locales, nacionales e internacionales que permitieron a la población una mayor conexión cultural, impulsaron el crecimiento económico y fortalecieron nuestro orgullo regional”, señaló Díaz González.

El Alcalde destacó el relanzamiento de la Ruta Vinos y Dinos, proyecto desarrollado junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que combina la riqueza paleontológica con la vocación vitivinícola de la región. Esta ruta contó con la participación de 22 casas vitivinícolas y cinco lugares emblemáticos, consolidando a Saltillo como un destino turístico integral.

Asimismo, Saltillo se posicionó como ciudad estratégica rumbo al gran evento internacional de fútbol previsto para el próximo año, con una derrama económica estimada de hasta 800 millones de pesos y la llegada de más de 350 mil visitantes.