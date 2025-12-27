Destaca Saltillo crecimiento turístico: recibe 1.5 millones de visitantes
La ciudad generó una derrama económica de 2 mil millones de pesos en 2025
Durante 2025, primer año de administración del alcalde Javier Díaz González, Saltillo recibió 1.5 millones de visitantes, generando una derrama económica de 2 mil millones de pesos, según informó el presidente municipal.
“En este año fortalecimos las acciones de promoción, destacando las ventajas de Saltillo como destino turístico. Promovimos eventos locales, nacionales e internacionales que permitieron a la población una mayor conexión cultural, impulsaron el crecimiento económico y fortalecieron nuestro orgullo regional”, señaló Díaz González.
El Alcalde destacó el relanzamiento de la Ruta Vinos y Dinos, proyecto desarrollado junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que combina la riqueza paleontológica con la vocación vitivinícola de la región. Esta ruta contó con la participación de 22 casas vitivinícolas y cinco lugares emblemáticos, consolidando a Saltillo como un destino turístico integral.
Asimismo, Saltillo se posicionó como ciudad estratégica rumbo al gran evento internacional de fútbol previsto para el próximo año, con una derrama económica estimada de hasta 800 millones de pesos y la llegada de más de 350 mil visitantes.
Durante el 2025, con el apoyo de prestadores de servicios, se lanzaron productos de promoción turística como Saltipass, la Guía Turística Por Amor a Saltillo y el Mapa Turístico, además de impulsar grandes eventos como la cuarta edición del Cabrito Fest, el Festival Agaveros, la octava edición del Festival de las Cazuelas, la décimo quinta del Festival de la Paella y el primer Festival de Gastronomía Rural, contribuyendo al rescate de tradiciones culinarias y fomentando el turismo en comunidades rurales.
Entre los eventos más destacados estuvo el Rodeo Saltillo, con asistencia de más de 80 mil personas y competidores de Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y México.
El alcalde también resaltó la realización de las tradicionales callejoneadas en el Distrito Centro, la promoción del ecoturismo en el Cañón de San Lorenzo y el ejido Cuauhtémoc, así como la reactivación del programa Noches de Museos, que abrió sus puertas a quienes no pueden visitar los espacios culturales en horario diurno.
Finalmente, se llevó a cabo el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2025, con 3 mil 248 artistas participantes, de los cuales 2 mil 967 fueron locales. El festival incluyó 150 actividades en música, danza, teatro, artes visuales, literatura y cine, con participación de otros estados de México y países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos y Panamá.