Destinarán 639 mdp a obras en colonias, barrios y ejidos de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Destinarán 639 mdp a obras en colonias, barrios y ejidos de Saltillo
    El programa se desarrolla con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacó el alcalde Javier Díaz González. CORTESÍA

Destinarán 300 millones de pesos a vialidades, principalmente para trabajos de repavimentación y rehabilitación de calles y bulevares

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que se invertirán 639 millones de pesos en obras para colonias, barrios y ejidos de la ciudad, como parte del programa “En Equipo le Entramos”, impulsado con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el arranque de los trabajos de repavimentación del bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo, el edil agradeció al gobernador por el apoyo para concretar proyectos que se desarrollarán en distintos sectores del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-aqui-vamos-gratis-cumplio-su-primer-ano-de-operaciones-con-siete-millones-de-pasajes-registrados-KM23856396

“Manolo Jiménez es el mejor aliado de Saltillo, y su compromiso con nuestra ciudad lo demuestra con hechos”, destacó.

Díaz González recordó que recientemente Saltillo firmó el convenio para incorporarse a la estrategia “En Equipo le Entramos”, cuyo objetivo es ejecutar proyectos de rehabilitación de vialidades, mejoramiento de espacios públicos, infraestructura educativa e hídrica y servicios públicos.

“Saltillo es la capital más segura de México y Coahuila, el estado más seguro del país. Y ahora, gobernador, con tu estrategia ‘En Equipo le Entramos’, construiremos un municipio más moderno, competitivo y con mayores oportunidades”, comentó.

Del total de los recursos, 300 millones de pesos serán destinados a la rehabilitación de vialidades. Entre los proyectos contemplados se encuentra el bulevar Antonio Cárdenas, desde el periférico Luis Echeverría hasta Emilio Arizpe de la Maza; Venustiano Carranza, de Luis Donaldo Colosio a la carretera Los Valdés; y distintos tramos del periférico Luis Echeverría Álvarez.

También se contempla la rehabilitación del bulevar Morelos, entre los bulevares Fundadores y Otilio González; Jesús Valdés Sánchez, de Eulalio Gutiérrez al periférico Luis Echeverría; así como el bulevar El Minero, de Eulalio Gutiérrez a Francisco Arizpe y Ramos.

Los trabajos incluyen además el distribuidor El Sarape, desde el Mercado de Abastos hasta la calle Avícola, así como el tramo comprendido entre la calle 2 de Abril y el bulevar Nazario S. Ortiz Garza.

En materia de infraestructura hídrica se invertirán 88 millones de pesos, mientras que 20 millones serán destinados a la rehabilitación de plazas, parques y canchas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aprueba-cabildo-de-saltillo-crear-premio-municipal-al-merito-docente-BL23825224

Para infraestructura educativa se contemplan 169 millones de pesos en la construcción de techumbres escolares, además de 33 millones para servicios primarios.

Finalmente, se destinarán 29 millones de pesos para la construcción de techos en viviendas rurales y colectores de captación pluvial, como parte del paquete de obras que se ejecutará en diferentes sectores de Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


megaobras
colonias
Ejidos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Es lo que son

Es lo que son
true

‘Vamos por todas las mujeres’. Otro feminicidio en Torreón (Top 10 en violencia contra las mujeres a nivel nacional)
true

POLITICÓN: ‘Oferta de saliva’ de CIESA por AHMSA colapsa este viernes
El lugar ha sido testigos de varios accidentes mortales

Muere conductor al estrellarse contra puente en Ramos Arizpe; pasajera resulta lesionada
Diego Alvarado de León, conocido como Arqui Juve, compartió una reflexión tras los hechos violentos ocurridos en Torreón.

¿Realmente conoces a tus hijos? Arqui Juve cuestiona a los padres de familia ante ataques de Torreón

Álex Padilla apunta a defender el arco de México ante Chile en el cierre de la Fecha FIFA y en busca del primer triunfo de Rafael Márquez como técnico del Tri

Álex Padilla será el elegido ante Chile; Rafa Márquez exige contundencia al Tricolor
La preocupación mundial por el caso ruso surge a raíz de la teoría de que la COVID-19 se filtró desde el Instituto de Virología de Wuhan.

EU pide a Rusia que aborde ‘rápida y abiertamente’ la muerte de una trabajadora sanitaria que combatió la peste
Según la publicación, Omán le había prohibido volar anteriormente debido a las sospechas de que se había radicalizado.

Advierten que la nueva y aterradora táctica terrorista de Irán podría estar convirtiendo a los pilotos de aerolíneas en atacantes al estilo del 11-S