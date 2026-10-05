Destinarán 639 mdp a obras en colonias, barrios y ejidos de Saltillo

Durante el arranque de los trabajos de repavimentación del bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo, el edil agradeció al gobernador por el apoyo para concretar proyectos que se desarrollarán en distintos sectores del municipio.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que se invertirán 639 millones de pesos en obras para colonias, barrios y ejidos de la ciudad, como parte del programa “En Equipo le Entramos”, impulsado con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Manolo Jiménez es el mejor aliado de Saltillo, y su compromiso con nuestra ciudad lo demuestra con hechos”, destacó.

Díaz González recordó que recientemente Saltillo firmó el convenio para incorporarse a la estrategia “En Equipo le Entramos”, cuyo objetivo es ejecutar proyectos de rehabilitación de vialidades, mejoramiento de espacios públicos, infraestructura educativa e hídrica y servicios públicos.

“Saltillo es la capital más segura de México y Coahuila, el estado más seguro del país. Y ahora, gobernador, con tu estrategia ‘En Equipo le Entramos’, construiremos un municipio más moderno, competitivo y con mayores oportunidades”, comentó.

Del total de los recursos, 300 millones de pesos serán destinados a la rehabilitación de vialidades. Entre los proyectos contemplados se encuentra el bulevar Antonio Cárdenas, desde el periférico Luis Echeverría hasta Emilio Arizpe de la Maza; Venustiano Carranza, de Luis Donaldo Colosio a la carretera Los Valdés; y distintos tramos del periférico Luis Echeverría Álvarez.

También se contempla la rehabilitación del bulevar Morelos, entre los bulevares Fundadores y Otilio González; Jesús Valdés Sánchez, de Eulalio Gutiérrez al periférico Luis Echeverría; así como el bulevar El Minero, de Eulalio Gutiérrez a Francisco Arizpe y Ramos.

Los trabajos incluyen además el distribuidor El Sarape, desde el Mercado de Abastos hasta la calle Avícola, así como el tramo comprendido entre la calle 2 de Abril y el bulevar Nazario S. Ortiz Garza.

En materia de infraestructura hídrica se invertirán 88 millones de pesos, mientras que 20 millones serán destinados a la rehabilitación de plazas, parques y canchas.