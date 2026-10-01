Saltillo: ‘Aquí Vamos Gratis’ cumplió su primer año de operaciones con siete millones de pasajes registrados

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    Saltillo: ‘Aquí Vamos Gratis’ cumplió su primer año de operaciones con siete millones de pasajes registrados
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas respaldó el programa desde su arranque y destacó su impacto en la movilidad y economía de las familias. CORTESÍA

El programa de transporte gratuito reportó 7 millones de pasajes durante su primer año y un ahorro de 95 millones de pesos para las familias

A un año de su puesta en operación, el programa Aquí Vamos Gratis alcanzó los siete millones de pasajes en Saltillo, lo que, de acuerdo con el Ayuntamiento, representó un ahorro superior a los 95 millones de pesos para las familias usuarias del transporte público.

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa, puesto en marcha el 1 de octubre de 2025, forma parte de la estrategia para modernizar el transporte público de la ciudad mediante rutas troncales que conectan distintos sectores sin costo para los pasajeros.

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$!Javier Díaz señaló que el programa ha permitido mejorar la movilidad y generar ahorros para las familias usuarias del transporte público.
Javier Díaz señaló que el programa ha permitido mejorar la movilidad y generar ahorros para las familias usuarias del transporte público. CORTESÍA

Durante el primer aniversario, el edil agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo al proyecto y a la ciudadanía por utilizar y adoptar el sistema, que actualmente opera con recorridos oriente-poniente, poniente-oriente, sur-norte y norte-sur.

Díaz González señaló que Aquí Vamos Gratis fue uno de los compromisos planteados durante su campaña y que comenzó a operar con 35 unidades nuevas, de cama baja y climatizadas, con internet y capacidad de hasta 77 pasajeros.

Las unidades cuentan además con espacios y rampas para personas con discapacidad, mientras que los operadores reciben capacitación y utilizan uniforme. La supervisión del servicio está a cargo del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS).

$!El alcalde Javier Díaz González destacó que Aquí Vamos Gratis fue un compromiso de campaña que comenzó a operar el 1 de octubre de 2025.
El alcalde Javier Díaz González destacó que Aquí Vamos Gratis fue un compromiso de campaña que comenzó a operar el 1 de octubre de 2025. CORTESÍA

De acuerdo con información del instituto, durante el primer año las familias saltillenses acumularon un ahorro de 95 millones de pesos por los traslados realizados mediante las rutas gratuitas. Marzo y septiembre fueron los meses con mayor afluencia de pasajeros.

El registro diario más alto se alcanzó el 25 de febrero, cuando se contabilizaron 29 mil 181 traslados. En cuanto a los días de mayor utilización, los martes y miércoles concentran en conjunto 41.25 por ciento de los movimientos registrados.

$!Operadores reciben capacitación para brindar el servicio en las rutas troncales y cuentan con supervisión permanente del IMMUS.
Operadores reciben capacitación para brindar el servicio en las rutas troncales y cuentan con supervisión permanente del IMMUS. CORTESÍA

UN SERVICIO CON IMPACTO EN LA INCLUSIÓN

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, señaló que las características de las unidades permiten que el programa también funcione como una alternativa de transporte para personas con discapacidad.

Destacó que las unidades de cama baja cuentan con rampas y espacios asignados para facilitar el acceso y traslado de quienes requieren estas condiciones.

Además del impacto en la economía familiar, representantes de organismos empresariales señalaron beneficios para trabajadores y establecimientos que utilizan las rutas.

Isidoro García Reyes, presidente de Canirac Saltillo, afirmó que el programa ha permitido a negocios del sector restaurantero reducir gastos relacionados con el transporte de trabajadores, debido a que algunas rutas pasan cerca de los establecimientos y coinciden con sus horarios.

Arturo Reveles Márquez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, señaló que disponer de un sistema de transporte público adecuado contribuye a reducir el tiempo que los trabajadores destinan a sus recorridos.

Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila, consideró que el programa atiende una demanda relacionada con la movilidad y planteó que un sistema de transporte público funcional puede contribuir a disminuir el uso de vehículos particulares y, con ello, los tiempos de traslado.

FAMILIAS REPORTAN AHORROS EN SUS TRASLADOS

Entre los usuarios del programa se encuentran estudiantes y trabajadores que anteriormente destinaban parte de sus ingresos al transporte diario.

$!El servicio gratuito también ha permitido a trabajadores reducir el gasto que destinaban diariamente a sus traslados.
El servicio gratuito también ha permitido a trabajadores reducir el gasto que destinaban diariamente a sus traslados. CORTESÍA

Gregoria Lobos relató que las rutas gratuitas le permiten trasladarse desde la colonia Teresitas hacia el Instituto Tecnológico de Saltillo con su hijo y posteriormente continuar hacia su trabajo en el sector oriente. De acuerdo con su estimación, el ahorro alcanza alrededor de 600 pesos.

María Teresa Dámaso, habitante de Pueblo Insurgente, explicó que anteriormente utilizaba dos combis para trasladarse diariamente hasta su trabajo en el bulevar Colosio, con un gasto aproximado de 300 pesos semanales.

También los estudiantes han encontrado en las rutas una alternativa para reducir sus gastos. Carlos González, habitante de la colonia Loma Linda, señaló que anteriormente destinaba alrededor de 200 pesos por semana para trasladarse.

$!El programa Aquí Vamos Gratis cumplió su primer año de operaciones con siete millones de pasajes registrados.
El programa Aquí Vamos Gratis cumplió su primer año de operaciones con siete millones de pasajes registrados. CORTESÍA

Durante el primer aniversario, el gobernador Manolo Jiménez Salinas recordó que el programa fue presentado como una estrategia para mejorar la movilidad y apoyar la economía de los usuarios.

El alcalde Javier Díaz González sostuvo que, además del ahorro económico, el programa ha generado hábitos entre los usuarios, como respetar las filas, los turnos y cuidar las unidades.

El Ayuntamiento señaló que Aquí Vamos Gratis continuará como parte de la estrategia municipal de movilidad, con el objetivo de mantener el servicio y atender las necesidades de traslado de los habitantes de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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