Aprueba Cabildo de Saltillo crear Premio Municipal al Mérito Docente

El dictamen fue presentado por la Comisión de Gobernación y Reglamentos durante la segunda sesión ordinaria de septiembre y establece que el reconocimiento estará dirigido a docentes que se hayan distinguido por su vocación de servicio, excelencia profesional y contribuciones significativas a la educación.

El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la reforma al Reglamento para Preseas, Premios y Galardones del Municipio, con la que se crea el Premio Municipal al Mérito Docente, destinado a reconocer a profesores frente a grupo por su trayectoria y aportaciones al ámbito educativo.

El nuevo premio contempla cinco categorías: Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior. La entrega se realizará de manera periódica durante octubre, en el marco de las actividades relacionadas con el Día Mundial de los Docentes.

Durante la sesión también se aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos relativo a la creación del nuevo Reglamento de Anuncios del Municipio de Saltillo. Con ello, se abroga el ordenamiento vigente que había sido publicado en enero de 2006.

El nuevo reglamento busca actualizar las disposiciones municipales relacionadas con los anuncios, sustituyendo el marco normativo que permanecía vigente desde hace casi dos décadas.

Por otra parte, el Cabildo recibió la propuesta presentada por la décima regidora, Yajaira Margarita Briones Aguilar, para reformar el Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Reglamentos para su análisis y, en su caso, dictaminación.

En otro de los puntos de la sesión, se dio a conocer el fallo del jurado para otorgar el Galardón “Froylán Mier Narro” al Mérito Periodístico.