Destroza ebrio conductor su auto al impactarse contra muro de contención, en Saltillo

Un hombre que presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol destrozó su vehículo al impactarse contra el muro de contención de un puente vehicular ubicado a la altura de la colonia Valle Las Palmas, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el involucrado conducía un automóvil Chevrolet Aveo sobre el bulevar Venustiano Carranza, en dirección de norte a sur.

