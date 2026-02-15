Destroza ebrio conductor su auto al impactarse contra muro de contención, en Saltillo
El vehículo giró 180 grados tras el impacto y quedó bloqueando uno de los carriles de circulación; el conductor fue detenido
Un hombre que presuntamente conducía bajo los influjos del alcohol destrozó su vehículo al impactarse contra el muro de contención de un puente vehicular ubicado a la altura de la colonia Valle Las Palmas, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el involucrado conducía un automóvil Chevrolet Aveo sobre el bulevar Venustiano Carranza, en dirección de norte a sur.
Al llegar a la parte media del puente vehicular que cruza el bulevar Luis Donaldo Colosio, el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que se estrellara contra el muro de contención. Tras el impacto, el vehículo giró aproximadamente 180 grados y quedó obstruyendo el carril derecho.
Testigos que presenciaron el accidente realizaron el reporte al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación, a fin de prevenir otro percance.
Finalmente, el conductor fue detenido, mientras que la unidad fue remolcada a un corralón, donde permanecerá hasta que se cubran los daños ocasionados y las multas correspondientes.