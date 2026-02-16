Destroza ebrio luminaria y abandona su camioneta tras brutal choque

Saltillo
/ 16 febrero 2026
    Destroza ebrio luminaria y abandona su camioneta tras brutal choque
    La pick up GMC terminó con el frente destrozado tras derribar la luminaria. MARTÍN ROJAS

La camioneta quedó con severos daños y fue remolcada al corralón tras el accidente

Una camioneta terminó con severos daños luego de que su conductor, presuntamente en estado de ebriedad, perdiera el control del volante y se impactara contra una luminaria, la cual fue derribada por completo la noche del domingo en la colonia República Poniente, en Saltillo.

El percance se registró alrededor de las 23:00 horas, cuando el responsable circulaba a bordo de una pick up GMC sobre el bulevar General Francisco Coss, en dirección de oriente a poniente. Al llegar al cruce con la calle Monclova, a la altura de un semáforo, y presuntamente debido al exceso de velocidad y al estado inconveniente en el que conducía, se proyectó violentamente contra la estructura metálica.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del accidente, aunque no se reportaron personas lesionadas.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del accidente, aunque no se reportaron personas lesionadas. MARTÍN ROJAS

Tras el fuerte impacto, el conductor descendió de la unidad y se dio a la fuga con rumbo desconocido, dejando abandonada la camioneta en el lugar. Además, cables de alta tensión quedaron expuestos sobre la carpeta asfáltica, lo que representó un riesgo para otros automovilistas que transitaban por la zona.

Testigos de lo ocurrido realizaron el reporte al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, a fin de prevenir otro accidente.

$!Cables de alta tensión quedaron expuestos sobre el pavimento tras el impacto.
Cables de alta tensión quedaron expuestos sobre el pavimento tras el impacto. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja también arribaron al sitio; sin embargo, al no localizar personas lesionadas, se retiraron tras confirmar que no había heridos en el lugar.

Finalmente, la camioneta fue remolcada a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo hasta que el propietario acuda a reclamarla y responda por los daños ocasionados, además de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes.

