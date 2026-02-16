Saltillo: vuelca joven al impactar muro tras presunto ‘cerrón’ en Fundadores
El conductor fue atendido en el lugar y no presentó lesiones de gravedad, por lo que no requirió traslado hospitalario
Un joven de 19 años protagonizó una aparatosa volcadura durante la madrugada de este lunes sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Morelos, luego de que presuntamente otro vehículo le realizara un cerrón y se diera a la fuga en Saltillo.
Según el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando el conductor circulaba a bordo de un Nissan Versa con dirección al oriente. Al descender el puente ubicado en la calle Juan Navarro, perdió el control del volante tras la maniobra de una camioneta que presuntamente invadió su carril.
Como consecuencia, el automóvil se impactó contra un muro de concreto y terminó volcado sobre uno de sus costados, obstruyendo dos carriles de circulación y generando afectaciones momentáneas al tránsito vehicular.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al joven, quien, pese a lo aparatoso del accidente, no presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona para evitar otro percance, mientras una grúa realizó las maniobras correspondientes para retirar la unidad siniestrada y restablecer la circulación en el sector.