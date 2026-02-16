Saltillo: vuelca joven al impactar muro tras presunto ‘cerrón’ en Fundadores

Un joven de 19 años protagonizó una aparatosa volcadura durante la madrugada de este lunes sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Morelos, luego de que presuntamente otro vehículo le realizara un cerrón y se diera a la fuga en Saltillo.

Según el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando el conductor circulaba a bordo de un Nissan Versa con dirección al oriente. Al descender el puente ubicado en la calle Juan Navarro, perdió el control del volante tras la maniobra de una camioneta que presuntamente invadió su carril.

