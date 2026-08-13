POLITICÓN: ¿Sueldo, apoyos y además autos a diputados? No basta justificar el gasto, también el uso que les dan

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    POLITICÓN: ¿Sueldo, apoyos y además autos a diputados? No basta justificar el gasto, también el uso que les dan
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La ASF puso la lupa sobre la flota de unidades adquirida por el Congreso de Coahuila al inicio de la gestión de Luz Elena Morales. Pero más allá de la fiscalización, se debe cuestionar si es necesario financiarles autos a los legisladores

I. RENDIR CUENTAS

En el caso de las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado a la cuenta pública del Congreso del Estado, conocedores de las reglas que rigen el servicio público nos hacen notar un detalle en relación con los vehículos que adquirió la actual Legislatura al arranque del periodo que ha pastoreado Luz Elena Morales: no se trata solamente de que se justifique el gasto, es decir, que se compruebe la existencia de los autos, sino que se transparente el uso que se da a los mismos. Y ya metidos en gastos, que se explique por qué se necesitaban, es decir, por qué se decidió gastar en eso y no en otra cosa.

II. EXCESIVO

La observación es pertinente porque, hasta donde se sabe, la cantidad de vehículos a adquirir se definió a partir del número de partidos representados en el Congreso: uno para cada uno. Pero el asunto es que los vehículos los utilizan los diputados. Y entonces resulta obligado preguntar: ¿además del salario y los “apoyos” extraordinarios que reciben, nuestros representantes –es un decir– también necesitan que les demos un auto para transportarse?

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-morena-administra-la-lealtad-a-traves-del-secuestro-de-las-prerrogativas-estatales-incluido-coahuila-FI22805437

III. ATAQUES I

Si lo que la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, pretendía con la exposición que realizó antier, en su espacio “Derecho de Réplica”, era apuntalar la necesidad de los lineamientos para “defender” los derechos de las audiencias, lo que va logrando hasta ahora es fortalecer la narrativa de los opositores, pues la estigmatización de personas, en lo individual, y de medios de comunicación, desde el poder, constituye una violación a las obligaciones que el Estado mexicano tiene en materia de libertad de expresión.

IV. ATAQUES II

Lo de ayer constituyó un retorno a las peores prácticas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de las cuales se había abstenido hasta ahora la Presidencia de la República. Es verdad que la exhibición no se registró durante la conferencia mañanera y que no estuvo a cargo de la presidenta Sheinbaum, pero es muy claro que se trata de una estrategia que Alcalde no desarrolló sola ni por su cuenta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/luisa-maria-alcalde-niega-haber-creado-lista-negra-de-periodistas-IK22826806

V. YA EMPEZÓ

Aunque el proceso electoral local arrancará formalmente hasta diciembre, en el IEC ya comenzaron los trabajos preparatorios. La convocatoria para integrar los 38 comités municipales del Estado contempla 190 cargos y deberá desahogarse a más tardar el 31 de octubre. Patricia Guadalupe González Mijares, presidenta de la Comisión de Organización Electoral, tendrá bajo la lupa una de las tareas más delicadas del Instituto –otra vez–: escoger a quienes serán los ojos y manos del árbitro en cada municipio. Parece temprano, pero no lo es. Las elecciones de 2027 todavía se ven lejos; la estructura que las organizará, en cambio, ya empezó a construirse.

VI. AGENCIA PERSONAL DE RH

La convocatoria habla de inclusión, participación juvenil y acciones afirmativas, pero en el IEC la verdadera disputa se resume en un objetivo simple: quién logra colocar perfiles en los comités municipales. Nos cuentan que ahí vuelve a asomarse el acostumbrado activismo de Lety Bravo, siempre atenta a impulsar personas cercanas en los espacios que se abren dentro del Instituto. Habrá que ver cuánto pesa esta vez su mano y cuánto logran contenerla los filtros formales.

VII. DE PRONTO

Pablo Fernández Llamas, director de Inspección y Verificación de Torreón, apareció públicamente hace unos días para informar de la multa impuesta al propietario de dos perros dóberman por mantenerlos expuestos al calor. Lo curioso no fue la sanción, sino el súbito entusiasmo del funcionario por presumir actividad. Fernández Llamas ocupa el cargo desde la administración anterior y, nos dicen, durante buena parte de ese tiempo su oficina no se distinguió precisamente por generar noticias de interés público. Parece que la vocación comunicadora llegó tarde... pero llegó.

VIII. ¿Y LAS CUOTAS?

Porque alrededor de Inspección y Verificación circulan desde hace tiempo versiones bastante menos presentables. Comerciantes hablan de supuestos cobros y presiones a tortillerías, taquerías, bares y otros pequeños negocios que, de ser ciertos, convertirían una oficina de vigilancia en algo muy parecido a un “negocio” personal. Habrá que acreditarlo, claro. ¿Por qué Pablo Fernández Llamas continúa al frente? Cuidar a dos dóberman está muy bien; quizá también convendría revisar quién cuida a los inspectores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/rescatan-a-dos-perritas-por-maltrato-en-torreon-municipio-aplica-cuarta-multa-CP22788208

IX. ENTRAMPADOS

El registro obligatorio de líneas telefónicas ha generado polémica y, sobre todo, confusión. Primero hubo prórroga y ahora Claudia Sheinbaum aclaró que las líneas no registradas no serán canceladas definitivamente, sino suspendidas hasta cumplir el trámite. El problema parece estar en cómo se implementó la medida. Si llega el plazo y muchos usuarios siguen sin registrarse, cancelar las líneas sería complicado; pero dar más tiempo también reduce la urgencia por hacerlo. Así, el Gobierno queda atrapado entre exigir el registro y seguir dando facilidades. Vaya lío.

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