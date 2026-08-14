$!Lidera Coahuila en decomisos de huachicol durante 2025

Coahuila fue la entidad donde se aseguró el mayor volumen de hidrocarburos relacionados con delitos, esto al cierre de 2025, reveló el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal. De acuerdo con los datos publicados por el Censo, entre enero y diciembre de 2025, la Guardia Nacional y otras autoridades de seguridad pública federal reportaron el aseguramiento de 16 millones 335 mil 104 litros de hidrocarburos en Coahuila.

La información indica que Coahuila ocupó el primer lugar nacional por el volumen de hidrocarburos asegurado exclusivamente por autoridades federales durante ese año.

Por debajo se ubicaron Tabasco, con siete millones 295 mil 820 litros; San Luis Potosí, con tres millones 532 mil 507; Querétaro, con tres millones 396 mil 426, y Tamaulipas, con tres millones 241 mil 983 litros.

Los datos corresponden al mismo año en que autoridades localizaron, en julio, más de 129 ferrotanques en Ramos Arizpe, con al menos 15 millones de litros de hidrocarburos que habrían ingresado al país mediante un esquema de evasión fiscal. Las investigaciones de este caso involucran actualmente al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo. Aunque el volumen asegurado en Coahuila podría estar relacionado en buena medida con este operativo, el Censo no desglosa cuánto corresponde específicamente a ese caso.

Además del volumen reportado por autoridades federales, la policía estatal informó el aseguramiento de otros 642 mil 368 litros de hidrocarburos en la entidad, en eventos que podrían estar relacionados con tomas clandestinas o el uso de autotanques ilegales.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Coahuila señaló que, aunque el robo y tráfico ilegal de hidrocarburos son delitos de competencia federal, la autoridad estatal ha colaborado en las acciones que le han sido solicitadas, como parte de la coordinación entre las instituciones de seguridad. La Fiscalía destacó particularmente su participación en el aseguramiento de los ferrotanques localizados en Ramos Arizpe.

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