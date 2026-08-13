Carrera “Yo por la Inclusión” invita a rodar, caminar, trotar o correr en Saltillo

La inclusión llegará al deporte recreativo de Saltillo con la carrera “Yo por la Inclusión: rueda, camina, trota o corre”, que se realizará el próximo domingo 20 de septiembre como una actividad abierta a personas que quieran participar bajo distintas modalidades. El evento fue presentado con la participación de Enrique Martínez y Morales, director de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, quien dio a conocer los detalles de esta carrera de 5 kilómetros, cuyo objetivo es generar un espacio de convivencia y participación a través de la actividad física.

La convocatoria contempla que los asistentes puedan recorrer el circuito de acuerdo con sus posibilidades, ya sea en silla de ruedas, caminando, trotando o corriendo. De esta manera, la organización busca que la competencia recreativa sea una actividad en la que puedan participar personas con diferentes condiciones y ritmos.

La salida y meta estarán ubicadas en la intersección de avenida Universidad y Venustiano Carranza, dentro de la Ruta Recreativa. El calentamiento comenzará a las 7:30 de la mañana y el arranque está programado para las 8:00 horas. Durante la presentación también estuvo presente Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (IMCUFIDE), quien acudió en representación del Ayuntamiento de Saltillo. El municipio participará en la logística relacionada con el recorrido por la Ruta Recreativa. La inscripción tendrá un costo de recuperación de 150 pesos por persona y puede realizarse en línea a través de Go Time. La convocatoria contempla la entrega de una playera Dry-Fit, medalla, hidratación y un kit de recuperación para los participantes. Los kits se entregarán un día antes de la carrera, el sábado 19 de septiembre, en las instalaciones de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, ubicada en Cuauhtémoc número 349, en la Zona Centro. El horario establecido para recogerlos será de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Además de representar una opción para quienes acostumbran realizar actividad física durante los fines de semana, la carrera plantea una oportunidad para que familias, grupos de amigos y personas que utilizan silla de ruedas compartan un mismo recorrido. Con el lema “rueda, camina, trota o corre”, la convocatoria pone el énfasis en participar más allá del ritmo o la modalidad. Quienes deseen sumarse deberán realizar su registro previamente y presentarse el 20 de septiembre para tomar parte en el recorrido de 5 kilómetros. Para obtener información sobre el registro y otros detalles del evento también se encuentra disponible el número 844 430 8145.

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