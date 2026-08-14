Adicto al bótox yanqui

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, presentó una denuncia formal ante el Departamento de Estado de Estados Unidos en contra de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por presunta censura y violaciones a su libertad de expresión, e incluso solicitó el retiro de sus visas.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el priista carece de credibilidad tanto en México como en Estados Unidos y que incluso sus acciones “hasta dan risa”.

“Se explica por sí solo lo que hace el presidente del PRI. ¿Qué mexicano? Vean, o sea, imagínense. Es presidente de un partido político casi en extinción, pero, como presidente de un partido político en México, va y presenta una denuncia en Estados Unidos para pedir que quiten visas. Bueno, es hasta... hasta da risa, pues”, refirió en su conferencia de prensa de este 13 de agosto.