Irán exige una indemnización por el derrame de petróleo en el estrecho de Ormuz

Un derrame de petróleo ha alcanzado las costas de Irán y provocado daños en zonas marítimas y costeras de la provincia de Hormozgan, mientras crece la controversia sobre el origen del vertido y quién debe asumir los costos de su limpieza y reparación. El gobierno iraní sostiene que el incidente es consecuencia de décadas de contaminación provocada por actividades extranjeras en el Golfo Pérsico y el mar de Omán. Sin embargo, plataformas especializadas en seguimiento marítimo apuntan a una posible conexión mucho más directa: el vertido habría comenzado tras el ataque de Irán contra un buque que navegaba cerca del estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, informó que las autoridades estaban trabajando para contener la contaminación y señaló inicialmente a un buque granelero extranjero como posible origen del derrame.

La empresa de seguimiento marítimo TankerTrackers.com, por su parte, identificó al Minoan Pioneer como el posible punto de partida del vertido. El barco fue atacado por fuerzas iraníes el pasado 3 de agosto mientras se encontraba en aguas de Omán. Imágenes obtenidas mediante satélite muestran una extensa mancha desplazándose hacia el este, en dirección a la isla iraní de Qeshm. Parte del hidrocarburo habría alcanzado las proximidades de Shib Deraz, una localidad situada en la costa de la isla. Las autoridades ambientales de Hormozgan calculan que aproximadamente 8 acres de superficie costera han resultado afectados, mientras que otros 22 acres de aguas marinas presentan contaminación.

Teherán apunta al exterior Baqaei no aceptó públicamente la versión que relaciona el derrame con el ataque iraní contra el Minoan Pioneer. En cambio, acusó a actores extranjeros de contribuir durante décadas al deterioro ambiental de las aguas que rodean Irán. En una publicación en X, el funcionario cuestionó quién debería asumir la responsabilidad económica por los daños ambientales acumulados en el Golfo Pérsico y el mar de Omán. Entre los posibles responsables mencionó a países consumidores de petróleo, compañías aseguradoras y gobiernos involucrados en operaciones militares en la región. La disputa ambiental aparece, además, en un momento de fuerte tensión militar y económica alrededor del estrecho de Ormuz.