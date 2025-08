Detectan más de 10 tiraderos clandestinos de escombro en Saltillo

En Saltillo se han detectado al menos una decena de puntos donde se tira escombro de forma clandestina, principalmente en arroyos y zonas periféricas sin vigilancia. De acuerdo con Emmanuel Olache Valdés, titular de la Dirección de Control y Gestión Ambiental, estos tiraderos se ubican en áreas como Zapalinamé, Valencia y varios callejones. “En realidad, en todos los arroyos que estamos limpiando se encuentra escombro”.

Olache dijo que algunos de estos sitios son operados de manera ilegal por personas que cobran por permitir el depósito de materiales sin tener permiso alguno. “No tienen vigilancia ni rejas. Son sitios completamente clandestinos. Se ponen de acuerdo, tiran, pagan y se van”. En al menos tres casos, las autoridades han detenido a personas mientras arrojaban escombro en arroyos, los cuales —recordó— son considerados terrenos federales.

El escombro, según Olache, es un residuo de manejo especial regulado por el Estado. Puede tardar más de 400 años en biodegradarse y genera contaminación en el aire, el agua y el suelo. También puede afectar a personas con alergias o asma debido a los polvos que levanta. “Es altamente contaminante y muy difícil de manejar por su peso y por el tipo de materiales”.

Actualmente existen cuatro centros autorizados para recibir este tipo de residuos. Uno de ellos es CEMIRC, ubicado hacia el libramiento Óscar Flores Tapia entre Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe. En algunos casos, el relleno sanitario también puede recibirlos, mencionó Olache. “El generador del residuo es quien debe llevarlo, sea en camioneta, carretilla o camión, y no tirarlo en cualquier parte para ahorrarse gasolina o tiempo”.

De acuerdo con el funcionario municipal, las autoridades en Saltillo han comenzado a clausurar estos sitios e intentan localizar a los responsables. Además, se está trabajando en pedir bitácoras a empresas y pequeños generadores para vigilar el destino final de los residuos.

INSPECCIONAN RECICLADORAS Y CHATARRERAS

Respecto a los centros de reciclaje y chatarreras, Olache informó que al menos 17 han sido clausurados de manera permanente por no cumplir con los requisitos de uso de suelo, licencia de funcionamiento o permisos ambientales. En algunos casos, es imposible que se regularicen debido a su ubicación. “Si están en una zona donde ya no se otorgan permisos para ese giro, ya no podrán operar”.

Por su parte, el alcalde Javier Díaz González advirtió que algunos predios clausurados, como el de una recicladora que se incendió a principios de año en la zona de Los Ramones, han intentado volver a operar. “La clausuramos totalmente. No podemos permitir que se sigan usando para desechar residuos. Hay un peligro latente si se repiten los incendios, sobre todo con las altas temperaturas que se esperan”.