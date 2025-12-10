Detectan por cámaras a grupo de nueve menores armados con machetes en Saltillo; son detenidos

Los hechos se registraron tras el monitoreo permanente de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2) , desde donde personal de la corporación detectó a los jóvenes en el cruce del Periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Manuel W. González, en la colonia 26 de Marzo.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención preventiva de un grupo de jóvenes, entre ellos varios menores de edad, como parte de las acciones de prevención del delito, luego de que dos de ellos fueran sorprendidos portando machetes en la vía pública.

De acuerdo con el reporte oficial, los monitoristas dieron seguimiento en tiempo real al recorrido del grupo, que avanzaba con dirección hacia el norte, rumbo a la colonia Bellavista. Ante el riesgo potencial, se solicitó el apoyo de elementos de la Policía Municipal del sector.

Al llegar al sitio, los oficiales realizaron una intervención preventiva, aseguraron los machetes y procedieron a la detención de nueve personas: cinco hombres y cuatro mujeres, todos menores de edad. Posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación conforme a los protocolos aplicables en casos que involucran a adolescentes.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia de vigilancia permanente, la cual se mantiene activa las 24 horas del día mediante el uso de herramientas tecnológicas, patrullaje preventivo y áreas especializadas, con el objetivo de inhibir conductas de riesgo y fortalecer la seguridad en la ciudad.