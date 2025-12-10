Detectan por cámaras a grupo de nueve menores armados con machetes en Saltillo; son detenidos

Saltillo
/ 10 diciembre 2025
    Detectan por cámaras a grupo de nueve menores armados con machetes en Saltillo; son detenidos
    Elementos de la Policía Municipal intervinieron al grupo de menores en las inmediaciones del Periférico Luis Echeverría y Manuel W. González. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

Cinco hombres y cuatro mujeres fueron detenidos de manera preventiva en Saltillo luego de ser detectados por cámaras del C2 mientras dos de ellos portaban machetes en la vía pública

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención preventiva de un grupo de jóvenes, entre ellos varios menores de edad, como parte de las acciones de prevención del delito, luego de que dos de ellos fueran sorprendidos portando machetes en la vía pública.

Los hechos se registraron tras el monitoreo permanente de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2), desde donde personal de la corporación detectó a los jóvenes en el cruce del Periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Manuel W. González, en la colonia 26 de Marzo.

De acuerdo con el reporte oficial, los monitoristas dieron seguimiento en tiempo real al recorrido del grupo, que avanzaba con dirección hacia el norte, rumbo a la colonia Bellavista. Ante el riesgo potencial, se solicitó el apoyo de elementos de la Policía Municipal del sector.

Al llegar al sitio, los oficiales realizaron una intervención preventiva, aseguraron los machetes y procedieron a la detención de nueve personas: cinco hombres y cuatro mujeres, todos menores de edad. Posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación conforme a los protocolos aplicables en casos que involucran a adolescentes.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia de vigilancia permanente, la cual se mantiene activa las 24 horas del día mediante el uso de herramientas tecnológicas, patrullaje preventivo y áreas especializadas, con el objetivo de inhibir conductas de riesgo y fortalecer la seguridad en la ciudad.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

