Aprueban empresarios primer año de la administración de Javier Díaz en Saltillo

Saltillo
/ 10 diciembre 2025
    La iniciativa privada felicita al alcalde y expresa su disposición de seguir trabajando en conjunto con el Municipio. FOTO: CORTESÍA

Representantes de la iniciativa privada destacan rubros como la seguridad y desarrollo económico

Miembros de la iniciativa privada de la región destacaron el trabajo realizado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, tras la presentación de su primer informe de gobierno. Los representantes empresariales felicitaron al edil y reiteraron su disposición de continuar trabajando de manera coordinada para mantener a la capital coahuilense entre las mejores ciudades del país.

Los líderes del sector privado subrayaron avances en áreas como seguridad, desarrollo económico, rescate de espacios públicos, obra pública y mejoras al sistema de transporte, rubros que —afirmaron— han beneficiado de manera directa a la población.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Saltillo, Juan Antonio Aguirre Valdez, resaltó los resultados obtenidos durante el primer año de administración.“Las acciones que ha realizado han sido de mucho beneficio para la ciudad, ha trabajado muy bien; hemos trabajado muy cercanos con la administración y nos han apoyado bastante a nosotros, el comercio organizado”, señaló.Aguirre Valdez destacó además la buena relación del sector comercial con el gobierno municipal y su compromiso de seguir colaborando por el bien de la comunidad.

$!El empresario del entretenimiento Rodrigo Arizpe destaca que Saltillo es la capital más segura del país.
El empresario del entretenimiento Rodrigo Arizpe destaca que Saltillo es la capital más segura del país. FOTO: CORTESÍA

En la misma línea, el empresario hotelero y vicepresidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Juan Carlos Saade Talamás, afirmó que los resultados del Gobierno Municipal son visibles.

“Yo creo que una cosa muy importante que ha logrado el alcalde es trabajar en equipo con todas las instancias de gobierno, y eso hace que los resultados sean mejores; nos involucra también a nosotros los empresarios, a la sociedad civil, y eso no arroja otra cosa más que buenos resultados”, expuso. Saade Talamás destacó especialmente los avances en la mejora del transporte público, la ejecución de obras y la planeación hacia la Copa Mundial de 2026.

$!Juan Carlos Saade Talamás, de la OCV, resalta que Javier Díaz ha logrado trabajar en equipo con todos los niveles de gobierno.
Juan Carlos Saade Talamás, de la OCV, resalta que Javier Díaz ha logrado trabajar en equipo con todos los niveles de gobierno. FOTO: CORTESÍA

A su vez, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, calificó como positivo el desempeño del alcalde, reconociendo los avances en seguridad, estabilidad laboral y atracción de inversiones.

“Los industriales estamos contentos con este gran año del alcalde Javier Díaz, y nosotros vamos a seguir trabajando de la mano con los proyectos que él trae, porque están alineados también a las expectativas de Canacintra”, afirmó.

$!El presidente de Canacintra, Arturo Reveles Márquez, señala resultados positivos en seguridad.
El presidente de Canacintra, Arturo Reveles Márquez, señala resultados positivos en seguridad. FOTO: CORTESÍA

Finalmente, Rodrigo Arizpe, empresario del sector del entretenimiento, subrayó que los beneficios del actual gobierno municipal se reflejan no solo en el sector productivo, sino también en la ciudadanía en general. Resaltó especialmente el fortalecimiento de la seguridad, que ha consolidado a Saltillo como la capital más segura del país y ha permitido el incremento de conciertos y eventos.

$!El presidente de Canaco, Juan Antonio Aguirre Valdez, afirma que las acciones del alcalde han beneficiado a la ciudad y al comercio.
El presidente de Canaco, Juan Antonio Aguirre Valdez, afirma que las acciones del alcalde han beneficiado a la ciudad y al comercio. FOTO: CORTESÍA

“El hecho de que haya seguridad en Saltillo, que tengamos certeza nosotros como empresarios del ramo, hace que la gente venga de otros lados a los eventos, que podamos seguir organizándolos y que los artistas quieran venir a la ciudad”, comentó.

Arizpe también señaló al programa Aquí Vamos Gratis como un acierto que facilita la movilidad y beneficia a miles de personas.

Los empresarios coincidieron en que seguirán colaborando con la administración municipal para que Saltillo mantenga su ritmo de crecimiento y continúe consolidándose como una ciudad competitiva, segura y con calidad de vida.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

