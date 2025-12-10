Amplían pruebas y sube detección de VIH en Coahuila

La Secretaría de Salud de Coahuila reportó un incremento en los diagnósticos de VIH durante el presente año, un comportamiento que —de acuerdo con su titular, Eliud Aguirre— responde a la ampliación en la aplicación de pruebas en todo el estado y no a un aumento real en la transmisión del virus.

“Mientras hagan más pruebas, lógicamente te van aumentando los casos porque detectas a gente que no sabía”, explicó el funcionario, al señalar que el enfoque actual es la identificación oportuna para iniciar tratamiento sin demora.

Aguirre detalló que operan ocho centros especializados en infecciones de transmisión sexual, donde se brinda diagnóstico, seguimiento y acceso a terapia antirretroviral, Aseguró que existe abasto suficiente de medicamentos en cada unidad.

“Tenemos el suficiente medicamento retroviral. Es controlable siempre y cuando lleven el tratamiento como debe de ser”, afirmó.

El secretario recordó que anteriormente existía un límite en la cantidad de pruebas disponibles, lo que ocasionaba subregistro. Con el nuevo modelo, las pruebas se ofrecen de forma amplia y en diversos puntos de atención.

Finalmente, reiteró la importancia de la detección temprana y la adherencia al tratamiento. “Ahorita ya es controlable; no es curativa, pero es controlable”, dijo, al insistir en que el seguimiento adecuado permite mantener una buena calidad de vida.