Saltillo: Javier Díaz González y su primer informe de gobierno

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , compareció ayer ante la comunidad de Saltillo para rendir cuentas. Fue la primera ocasión en la cual rindió cuentas de lo hecho al frente de la comuna, exponiendo los resultados de la gestión del equipo que encabeza.

Lo que sigue, desde luego, es pasar revista de lo que ha informado y evaluar con objetividad los resultados sometidos a escrutinio. Porque de eso se trata este ejercicio: de rendir cuentas y poner a disposición de los mandantes los resultados del trabajo colectivo.

El balance presentado, dijo el munícipe, tiene que ver con las políticas públicas desplegadas por este gobierno y que tienen como ejes rectores el fortalecimiento de la seguridad pública, el mejoramiento de la infraestructura pública y, en general, el contribuir a la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos.

Ese es, desde luego, el propósito de cualquier gobierno. Lo que los ciudadanos hacemos, cuando otorgamos un mandato en las urnas, es elegir la que se considera la mejor propuesta para progresar, para avanzar en la consecución de los mejores propósitos colectivos.

Sin embargo, es imprescindible tener claro que existen diferencias cualitativas importantes a la hora de presentar resultados. Los gobiernos no necesariamente cumplen con su encomienda y por ello la evaluación ciudadana debe seguir a la presentación de los informes.

En el caso específico de Saltillo, sin duda existen avances importantes que merecen ser valorados y sobre los cuales debe otorgarse una calificación.

En el rubro de seguridad es evidente que Saltillo puede presumir resultados que la ciudadanía aprecia de forma cotidiana. Lo mismo ocurre en materia de movilidad, que es uno de los pendientes relevantes que se han señalado de forma reiterada. Otro tanto puede decirse sobre la promoción de la cultura y el deporte como ejes transversales del desarrollo social.

Las evaluaciones externas sobre la calidad de vida en Saltillo son positivas. El IMCO ha reconocido a la capital coahuilense como la más competitiva del país, mientras el Inegi la ha ubicado de forma consistente como la más segura de todo el país.

Reconocer los logros que se tienen desde la gestión pública, sin duda es obligado. No cabe la mezquindad cuando un gobierno entrega resultados que se pueden medir de forma objetiva.

Sin embargo, es preciso también reconocer que, con independencia de lo bien que se hayan hecho las cosas, siempre pueden mejorar y en ello habrá que concentrarse de aquí en adelante. Cómo mejorar la seguridad, la movilidad y, en general, la calidad de vida de los saltillenses debe ser el faro que guíe las acciones del próximo ciclo de gobierno.

La evaluación del primer año de la administración municipal debe ser positiva, sin duda. Pero lo más importante será que lo hecho en 2025 sea superado –y, si es con creces, mejor– en el 2026.