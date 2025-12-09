La fuerza del acarreo

CARTONES / miércoles, diciembre 10, 2025 - 11:00
    La fuerza del acarreo
Medios nacionales documentaron que para llenar el pasado sábado la plancha del Zócalo capitalino, donde la 4T festejó siete años en el poder, el partido en el poder recurrió a la vieja práctica del “acarreo” de personas desde diversas entidades del país.

Cuestionada al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que quienes asistieron al aniversario hayan llegado por esa vía, pues afirmó que ellos están en contra de esas prácticas.

