DIF Coahuila abrirá dos casas para jóvenes no adoptados al cumplir 18 años

El DIF Coahuila habilitará dos casas de asistencia para jóvenes que alcanzan la mayoría de edad sin haber sido adoptados. La presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés, informó que estos espacios funcionarán como una etapa intermedia para quienes crecieron en centros de atención y requieren acompañamiento para incorporarse a la vida adulta.

“Aunque cumplan 18, no es de que ya los aventemos al mundo; les seguimos dando acompañamiento”, dijo. De acuerdo con la funcionaria, el proceso inicia desde los 12 o 13 años, cuando se trabaja con cada adolescente en planes de vida, formación socioemocional y preparación para su autonomía. “Comenzamos a fortalecerlos para brindarles herramientas para la vida”, comentó.

Asimismo, el Consejo de Adopciones concretó 12 asignaciones: niñas y niños de distintas edades, incluidos mayores de ocho años y una adolescente de 13. “Estamos muy contentos porque lo más importante es que estos niños y niñas puedan vivir en un entorno familiar”, dijo Salinas.

SIGUE EL ACOMPAÑAMIENTO

Además, otros 12 casos iniciarán procesos de convivencia con familias adoptantes. La funcionaria mencionó que el avance depende de cada menor. “Nos acoplamos al proceso de los niños; cada caso es individual y muy cuidado”. Algunos, dijo, desean salir rápido del centro; otros requieren más tiempo de preparación debido a los años institucionalizados, lo que puede dificultar su adaptación al entorno familiar.

Con estas asignaciones, el DIF suma 154 adopciones en dos años. Salinas afirmó que la figura del certificado de abandono ha permitido liberar con mayor rapidez a niñas y niños que no tienen red familiar activa. “Esto evita que duren años institucionalizados”.

En paralelo, 54 familias permanecen en lista de espera. La mayoría son de Coahuila, aunque también participan solicitantes de otros estados. Los tiempos del proceso, reiteró, no son uniformes: “Aquí nos va marcando principalmente nuestros niños, porque todo gira en torno a sus necesidades”.

Las niñas y niños recién asignados, según la funcionaria, pasarán las próximas semanas en distintas etapas del protocolo: convivencias dentro del centro, salidas externas y evaluación de adaptación, según el ritmo de cada menor y de cada familia.