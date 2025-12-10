‘Lo persiguen tres veces por lo mismo’: la nueva defensa de César Duarte

/ 10 diciembre 2025
    ‘Lo persiguen tres veces por lo mismo’: la nueva defensa de César Duarte
    Enfrenta acusaciones por presunto lavado de dinero por más de 73 millones de pesos. /FOTO: ESPECIAL

La defensa del exgobernador de Chihuahua aseguró que se violan principios de seguridad jurídica al ser procesado nuevamente por hechos ya juzgados

CDMX.- El abogado Juan Carlos Mendoza, defensor del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, acusó que su cliente está siendo juzgado en tres ocasiones por los mismos hechos, tras dictarse prisión preventiva justificada en su contra, por lo que permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el litigante afirmó que resulta “increíble” el traslado del exmandatario al centro penitenciario de máxima seguridad, al tratarse de “el lugar más icónico de la violencia y la delincuencia”, reservado históricamente para capos de alto perfil.

TE PUEDE INTERESAR: Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum

Mendoza sostuvo que, tras revisar la carpeta de investigación, detectaron que los hechos por los cuales actualmente se le procesa ya formaron parte de un procedimiento penal previo, además de haber sido analizados en un juicio administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua.

Afirmó que Duarte enfrenta actualmente un proceso en condición de semilibertad, ejerciendo sus derechos, por lo que consideró improcedente un nuevo encarcelamiento por los mismos hechos, al advertir una violación al principio de “non bis in ídem”.

TE PUEDE INTERESAR: Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

El abogado también denunció que la orden de aprehensión se libró de manera ilegal, al señalar que, conforme al tratado de extradición aplicable, el Estado mexicano carece de facultades para perseguir penalmente al exgobernador bajo esos términos.

Añadió que existen “absurdos jurídicos” en el caso, como el hecho de que un juez de control estableciera que Duarte debía estar previamente detenido para solicitar una excepción que autorizara su captura. “Para pedir permiso para detenerlo, primero lo tienen que detener”, reprochó.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’

Sobre el estado de ánimo del exmandatario, Mendoza dijo que “es un hombre entero, con la cara en alto”, aunque reconoció que el impacto del encarcelamiento es inevitable. Agregó que la situación vulnera la seguridad jurídica, los derechos humanos y tratados internacionales.

El defensor destacó que, en nueve años, César Duarte ha enfrentado 21 procesos penales, siete administrativos y dos civiles, sin que hasta ahora exista una sentencia condenatoria, lo que, aseguró, evidencia la razón de su actual detención.

Este martes 9 de diciembre, un juez federal dictó prisión preventiva justificada a Duarte Jáquez por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero. El Ministerio Público lo acusa de desviar 73 millones 925 mil pesos de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, mediante un esquema de simulación de apoyos al sector ganadero, en el que los recursos habrían terminado en empresas donde el exgobernador era socio mayoritario. Con información de El Universal

