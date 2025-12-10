Saltillo: Refuerzan limpieza y mantenimiento en plazas y áreas verdes de la colonia Girasol

/ 10 diciembre 2025
    Las cuadrillas municipales trabajan para mantener los espacios seguros, dignos y funcionales para las familias FOTO: CORTESÍA

Acciones coordinadas mejoran imagen urbana y seguridad en colonias de Saltillo, señalan autoridades.

El Gobierno Municipal continúa con las labores de deshierbe y limpieza en plazas públicas de diversas colonias, con el objetivo de mantener estos espacios en condiciones seguras, dignas y funcionales para todas las familias.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendieron reportes ciudadanos recibidos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08, y realizaron trabajos en las áreas verdes de la colonia Girasol.

En este sector, al sur de la ciudad, brigadas llevaron a cabo el retiro de maleza, barrido manual, recolección de basura, limpieza de jardineras y áreas de convivencia, además de despejar puntos donde la vegetación obstruía la visibilidad, principalmente en el área ubicada entre las calles Cuarta, Quinta y Tercera.

La administración municipal destacó que este tipo de acciones contribuyen a mejorar la seguridad en los espacios recreativos, ya que al eliminar la maleza se reducen puntos ciegos y aumenta la visibilidad para vecinos y usuarios. Además, la limpieza permanente disminuye la presencia de fauna nociva y posibles focos de infección.

De manera paralela, personal del programa “Aquí Andamos” realizó trabajos de deshierbe y limpieza integral en plazas públicas del fraccionamiento Villas de San Francisco, atendiendo áreas ubicadas entre las calles San Nicolás, San Jerónimo y San Miguel.

Más acciones de limpieza en la ciudad

Para fortalecer la seguridad y prevenir riesgos entre la población, el alcalde Javier Díaz González instruyó reforzar las labores de limpieza profunda en los callejones del fraccionamiento Mirasierra. Brigadas del programa “Aquí Andamos” intensificaron el retiro de basura, escombro y desechos orgánicos en los pasillos situados entre las calles 11, 13 y 15, así como en las vialidades 16 y bulevar Revolución.

Asimismo, para mejorar la seguridad vial de peatones y automovilistas en el sur de la ciudad, el Gobierno de Saltillo llevó a cabo la señalización en color amarillo de los reductores de velocidad ubicados sobre el bulevar Francisco Ignacio Madero, a la altura de las colonias El Progreso y 23 de Noviembre Ampliación.

$!Para mejorar la seguridad vial, pintan de amarillo los reductores de velocidad en el bulevar Francisco Ignacio Madero
Para mejorar la seguridad vial, pintan de amarillo los reductores de velocidad en el bulevar Francisco Ignacio Madero FOTO: CORTESÍA

Con esta intervención, los reductores quedan completamente visibles, lo que incrementa la seguridad de niñas, niños y familias que acuden a escuelas cercanas, así como de quienes transitan diariamente por esta importante vialidad.

Las cuadrillas municipales trabajan para mantener los espacios seguros, dignos y funcionales para las familias

