Detiene comisaría a pareja de farderos, en Saltillo

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Saltillo
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    Detiene comisaría a pareja de farderos, en Saltillo
    La coordinación institucional hizo posible la detención de las dos personas.

La detención se logró gracias al apoyo de las cámaras del C2

La rápida intervención de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió la detención de una pareja señalada por presunto robo tipo farderismo en un establecimiento comercial ubicado en el cruce de bulevar Fundadores y Mirasierra, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue detectado por monitoristas del Centro de Control y Comando (C2), quienes, mediante las cámaras de vigilancia urbana, observaron a un hombre y una mujer forcejeando con empleados de la tienda mientras intentaban abandonar el lugar.

Tras lograr salir del establecimiento, ambas personas huyeron del sitio; sin embargo, personal del C2 alertó de inmediato a unidades de la Policía Municipal para iniciar la búsqueda.

Momentos después, los oficiales lograron detener a Luis Jerónimo “N”, mientras que la mujer escapó a bordo de una camioneta blanca en la que previamente se desplazaban.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/menor-termina-grave-tras-caer-de-una-moto-en-saltillo-DP20858847

Gracias al seguimiento realizado mediante las cámaras urbanas y las labores de investigación de las áreas especializadas de la Comisaría, las autoridades ubicaron posteriormente a Daysi Gabriela “N”, quien también fue detenida. Además, la camioneta utilizada durante la huida quedó asegurada.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal.

La Comisaría recordó a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, pueden comunicarse al sistema 911, al número de la Policía Municipal 844-414-1114, al ChatBot 844-893-0909 o mediante los grupos de seguridad de WhatsApp.

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