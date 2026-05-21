Detiene comisaría a pareja de farderos, en Saltillo
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La detención se logró gracias al apoyo de las cámaras del C2
La rápida intervención de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió la detención de una pareja señalada por presunto robo tipo farderismo en un establecimiento comercial ubicado en el cruce de bulevar Fundadores y Mirasierra, en Saltillo.
De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue detectado por monitoristas del Centro de Control y Comando (C2), quienes, mediante las cámaras de vigilancia urbana, observaron a un hombre y una mujer forcejeando con empleados de la tienda mientras intentaban abandonar el lugar.
Tras lograr salir del establecimiento, ambas personas huyeron del sitio; sin embargo, personal del C2 alertó de inmediato a unidades de la Policía Municipal para iniciar la búsqueda.
Momentos después, los oficiales lograron detener a Luis Jerónimo “N”, mientras que la mujer escapó a bordo de una camioneta blanca en la que previamente se desplazaban.
Gracias al seguimiento realizado mediante las cámaras urbanas y las labores de investigación de las áreas especializadas de la Comisaría, las autoridades ubicaron posteriormente a Daysi Gabriela “N”, quien también fue detenida. Además, la camioneta utilizada durante la huida quedó asegurada.
Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal.
La Comisaría recordó a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, pueden comunicarse al sistema 911, al número de la Policía Municipal 844-414-1114, al ChatBot 844-893-0909 o mediante los grupos de seguridad de WhatsApp.