Detiene comisaría a pareja de farderos, en Saltillo

La rápida intervención de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitió la detención de una pareja señalada por presunto robo tipo farderismo en un establecimiento comercial ubicado en el cruce de bulevar Fundadores y Mirasierra, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue detectado por monitoristas del Centro de Control y Comando (C2), quienes, mediante las cámaras de vigilancia urbana, observaron a un hombre y una mujer forcejeando con empleados de la tienda mientras intentaban abandonar el lugar.

Tras lograr salir del establecimiento, ambas personas huyeron del sitio; sin embargo, personal del C2 alertó de inmediato a unidades de la Policía Municipal para iniciar la búsqueda.

Momentos después, los oficiales lograron detener a Luis Jerónimo “N”, mientras que la mujer escapó a bordo de una camioneta blanca en la que previamente se desplazaban.