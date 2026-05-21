Menor termina grave tras caer de una moto, en Saltillo

Un menor de 16 años, identificado como David Alejandro, fue trasladado en estado grave al Hospital General luego de sufrir un accidente en motocicleta en la colonia República. El siniestro ocurrió sobre la calle Chiapas, antes del cruce con Miguel Hidalgo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el adolescente viajaba en compañía de otro menor cuando ambos circulaban a exceso de velocidad y pasaron sobre un bordo, lo que provocó que perdieran el control. Posteriormente, al cruzar un segundo bordo instalado en la vialidad, derraparon y cayeron de la motocicleta.

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Según testigos, ambos jóvenes salieron proyectados; David Alejandro sufrió lesiones de consideración al caer de cabeza y quedó tendido sobre el pavimento, mientras que el otro menor no presentó lesiones aparentes, informaron autoridades en el lugar.

Vecinos del sector solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911 al percatarse de lo ocurrido, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención prehospitalaria al lesionado. Luego de estabilizarlo en el lugar, los socorristas trasladaron al joven al Hospital General, donde quedó internado bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y solicitaron una grúa para retirar la motocicleta, la cual fue llevada a un corralón mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance.