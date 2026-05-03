Tras hechos recientes, colectivos cuestionan diseño del bulevar Emilio Arizpe en Saltillo y rechazan puentes peatonales

El reciente fallecimiento de un hombre tras ser atropellado en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo, volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en esta vialidad, donde colectivos ciudadanos advierten que el riesgo para peatones persiste por la forma en que está diseñada. De acuerdo con reportes, el hecho ocurrió la noche del viernes, cuando la víctima intentaba cruzar la vialidad a la altura de la calle Jesús Berlanga, en un tramo donde vehículos suelen circular a alta velocidad. El impacto le provocó la muerte en el lugar.

A partir de este caso, integrantes de Transporte Digno Saltillo retomaron el tema durante una jornada informativa en el centro de la ciudad, donde plantearon que este tipo de hechos no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un problema estructural. Según han expuesto en sus posicionamientos públicos, el bulevar mantiene características de una vía rápida, pese a que actualmente se encuentra rodeado de zonas habitacionales, comercios y puntos de cruce peatonal frecuentes. En ese contexto, han señalado que propuestas como la construcción de puentes peatonales no atienden el origen del problema, ya que no modifican la velocidad a la que circulan los vehículos. De acuerdo con lo difundido por el colectivo, en ese punto los vehículos suelen circular entre 70 y 80 kilómetros por hora, una velocidad que —según criterios de seguridad vial— reduce significativamente las probabilidades de sobrevivir a un atropellamiento. En contraste, señalan que al bajar a 50 km/h el riesgo de muerte disminuye, y a 30 km/h las probabilidades de supervivencia aumentan considerablemente.

También refieren que, conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y a la NOM-004-SEDATU-2023, en zonas urbanas con presencia de viviendas, comercios o escuelas debe priorizarse el cruce a nivel y la reducción de velocidad, en lugar de infraestructura elevada. Han advertido que en este tipo de vialidades se combinan factores como iluminación insuficiente, banquetas limitadas y falta de señalización clara, lo que incrementa la vulnerabilidad de quienes transitan a pie. Entre las alternativas que mencionan se encuentran la implementación de cruces elevados, señalización anticipada, ajustes en el ancho de carriles y elementos físicos que obliguen a disminuir la velocidad sin detener por completo el flujo vehicular. El colectivo ha insistido en que este tipo de intervenciones no solo aplican para un punto específico, sino para otros cruces de la ciudad con condiciones similares, donde —afirman— el diseño vial continúa privilegiando la circulación de automóviles sobre la seguridad de las personas. Finalmente, señalaron que continuarán realizando actividades informativas para difundir el tema y promover cambios en la forma en que se planifican las vialidades urbanas.

Publicidad