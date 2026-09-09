Detienen a 15 personas por ingerir alcohol en calles de Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que durante este fin de semana se registraron 15 detenciones como parte del operativo para inhibir la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública. Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad, señaló que el operativo responde a una petición de la ciudadanía y que, con las acciones realizadas este fin de semana, acumula 254 detenciones en seis fines de semana.

“Este operativo forma parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González por mantener un ambiente seguro en las calles de Saltillo y no bajaremos la guardia”, mencionó. Garza Félix agregó que los elementos de los distintos agrupamientos tienen la indicación de mantenerse atentos al consumo de alcohol en la vía pública durante sus recorridos de prevención y vigilancia. Las 15 detenciones de este fin de semana se registraron en las colonias Hacienda Narro, Las Teresitas, María de León, Lomas de Zapalinamé, Valle de las Flores Infonavit, Satélite Norte y Zona Centro.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que continuará con estas acciones como parte de la atención a las inquietudes planteadas por la población y con el objetivo de contribuir a mantener la paz y seguridad en Saltillo.

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