Detienen a 15 personas por ingerir alcohol en calles de Saltillo

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Saltillo
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    Detienen a 15 personas por ingerir alcohol en calles de Saltillo
    Las detenciones forman parte del operativo contra el consumo de alcohol en la vía pública. CORTESÍA

Entre los puntos donde se registraron detenciones están Hacienda Narro, Las Teresitas y María de León

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que durante este fin de semana se registraron 15 detenciones como parte del operativo para inhibir la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad, señaló que el operativo responde a una petición de la ciudadanía y que, con las acciones realizadas este fin de semana, acumula 254 detenciones en seis fines de semana.

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“Este operativo forma parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González por mantener un ambiente seguro en las calles de Saltillo y no bajaremos la guardia”, mencionó.

Garza Félix agregó que los elementos de los distintos agrupamientos tienen la indicación de mantenerse atentos al consumo de alcohol en la vía pública durante sus recorridos de prevención y vigilancia.

Las 15 detenciones de este fin de semana se registraron en las colonias Hacienda Narro, Las Teresitas, María de León, Lomas de Zapalinamé, Valle de las Flores Infonavit, Satélite Norte y Zona Centro.

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La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que continuará con estas acciones como parte de la atención a las inquietudes planteadas por la población y con el objetivo de contribuir a mantener la paz y seguridad en Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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