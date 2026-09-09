Saltillo: mujer es arrollada cuando iba a tomar el camión; regresaba de buscar trabajo

Luego de acudir en busca de trabajo y cuando regresaba a su casa, una mujer fue atropellada la mañana de este miércoles, luego de presuntamente no percatarse de la circulación vehicular al intentar cruzar una calle al oriente de Saltillo. Los hechos ocurrieron sobre la calle Santa Gertrudis, casi en el cruce con Jesús Valdés Sánchez, donde Alejandra “N”, de 34 años, intentaba cruzar para tomar el camión que la llevaría de regreso a su domicilio.

De acuerdo con testigos, la mujer no habría observado hacia ambos lados de la vialidad antes de cruzar y únicamente se percató de los vehículos que salían de la colonia. En ese momento, Hernando Mauricio “N”, de 46 años, circulaba a bordo de un Hyundai i10 por Jesús Valdés Sánchez con dirección hacia Santa Gertrudis, sin percatarse de la presencia de la peatona. Al llegar al cruce, el conductor alcanzó a observar a Alejandra cuando prácticamente ya se encontraba frente al vehículo. Aunque accionó los frenos, no logró evitar el impacto, por lo que la mujer fue proyectada contra el pavimento y quedó tendida sobre la cinta asfáltica.