Saltillo: mujer es arrollada cuando iba a tomar el camión; regresaba de buscar trabajo

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    Saltillo: mujer es arrollada cuando iba a tomar el camión; regresaba de buscar trabajo
    Alejandra “N”, de 34 años, fue atendida por paramédicos tras resultar lesionada. ULISES MARTÍNEZ

Una mujer de 34 años fue atropellada cuando se dirigía a tomar el transporte público, luego de salir en busca de trabajo

Luego de acudir en busca de trabajo y cuando regresaba a su casa, una mujer fue atropellada la mañana de este miércoles, luego de presuntamente no percatarse de la circulación vehicular al intentar cruzar una calle al oriente de Saltillo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Santa Gertrudis, casi en el cruce con Jesús Valdés Sánchez, donde Alejandra “N”, de 34 años, intentaba cruzar para tomar el camión que la llevaría de regreso a su domicilio.

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$!Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente ocurrido en la calle Santa Gertrudis.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente ocurrido en la calle Santa Gertrudis. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con testigos, la mujer no habría observado hacia ambos lados de la vialidad antes de cruzar y únicamente se percató de los vehículos que salían de la colonia. En ese momento, Hernando Mauricio “N”, de 46 años, circulaba a bordo de un Hyundai i10 por Jesús Valdés Sánchez con dirección hacia Santa Gertrudis, sin percatarse de la presencia de la peatona.

Al llegar al cruce, el conductor alcanzó a observar a Alejandra cuando prácticamente ya se encontraba frente al vehículo. Aunque accionó los frenos, no logró evitar el impacto, por lo que la mujer fue proyectada contra el pavimento y quedó tendida sobre la cinta asfáltica.

$!El conductor del Hyundai i10 permaneció en el lugar y solicitó el apoyo de su aseguradora.
El conductor del Hyundai i10 permaneció en el lugar y solicitó el apoyo de su aseguradora. ULISES MARTÍNEZ

Tras el accidente, se solicitó apoyo al número de emergencias 911, por lo que minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal de Tránsito para brindar atención a la lesionada y tomar conocimiento de lo ocurrido.

Los socorristas valoraron a la mujer a bordo de la ambulancia y, tras la atención inicial, Alejandra decidió permanecer en el lugar. Por su parte, el conductor solicitó la intervención de su compañía aseguradora para establecer un convenio por los daños ocasionados y cubrir los gastos médicos derivados del accidente.

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