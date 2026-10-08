Detienen a comerciante tras riña con arma punzocortante en Ramos Arizpe; deja dos heridos (VIDEO)

Dos personas lesionadas, una de ellas en estado delicado, y un hombre detenido es lo que dejó una riña entre comerciantes al exterior del plantel educativo CETis 60, ubicado en calles de la colonia Blanca Estela, en el municipio de Ramos Arizpe. Minutos antes de las 11:00 horas de este jueves se desató, al exterior del plantel, sobre la calle Cresencio Orenday, una disputa entre los comerciantes de los estanquillos que se encuentran en la zona.

Aparentemente, todo se derivó de la competencia de precios entre los comerciantes, pues uno de ellos se molestó porque el otro bajó los costos. Esto provocó una discusión verbal, debido a que, presuntamente, uno de los comerciantes estaba quitándole clientela al otro negocio. De las agresiones verbales se pasó a las físicas y, aparentemente, también se utilizó un arma punzocortante, por lo que testigos y personas que se encontraban en el lugar dieron aviso al número de emergencias 911.

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