Detienen a comerciante tras riña con arma punzocortante en Ramos Arizpe; deja dos heridos (VIDEO)
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Una de las víctimas presentó una herida en la espalda y fue reportada en estado delicado; el presunto responsable quedó a disposición del Ministerio Público
Dos personas lesionadas, una de ellas en estado delicado, y un hombre detenido es lo que dejó una riña entre comerciantes al exterior del plantel educativo CETis 60, ubicado en calles de la colonia Blanca Estela, en el municipio de Ramos Arizpe.
Minutos antes de las 11:00 horas de este jueves se desató, al exterior del plantel, sobre la calle Cresencio Orenday, una disputa entre los comerciantes de los estanquillos que se encuentran en la zona.
Aparentemente, todo se derivó de la competencia de precios entre los comerciantes, pues uno de ellos se molestó porque el otro bajó los costos. Esto provocó una discusión verbal, debido a que, presuntamente, uno de los comerciantes estaba quitándole clientela al otro negocio.
De las agresiones verbales se pasó a las físicas y, aparentemente, también se utilizó un arma punzocortante, por lo que testigos y personas que se encontraban en el lugar dieron aviso al número de emergencias 911.
De inmediato, personal de la Policía Municipal atendió el reporte y logró la detención del presunto agresor, mientras que elementos de Bomberos del vecino municipio atendieron y trasladaron al hospital a una de las personas lesionadas.
Posteriormente, debido a la lesión que presentaba en la espalda, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS para recibir la atención correspondiente, mientras que el presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones y lo que resulte.