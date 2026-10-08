Resguarda Fiscalía a menor de 14 años reportada como extraviada en Saltillo
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Una mujer la encontró y permaneció a su cuidado hasta que fue llevada a una estación de Bomberos, desde donde se dio aviso a las autoridades
Una menor de edad que había sido reportada como extraviada fue localizada en calles de la colonia Guayulera, en Saltillo, y quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, luego de que una mujer la encontrara y solicitara apoyo para ponerla a disposición de las autoridades.
La mujer ubicó a la menor, de nombre Marcia Itzel ¨N¨, de 14 años, a la altura del puente Colorado, donde decidió resguardarla mientras se realizaban las gestiones correspondientes para localizar a sus familiares.
La menor permaneció bajo el cuidado de la mujer hasta la mañana de este jueves, cuando fue trasladada a una estación de Bomberos para solicitar apoyo y dar aviso a las autoridades.
Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y trasladó a la menor a las instalaciones de la dependencia estatal, donde quedó bajo resguardo.
Las autoridades realizarán las diligencias necesarias para establecer las circunstancias en las que la menor salió de su domicilio y determinar las causas que derivaron en su extravío.
Una vez que se establezca contacto con sus familiares y se verifiquen las condiciones correspondientes, la autoridad determinará el procedimiento para que la menor pueda ser entregada a sus padres o tutores.