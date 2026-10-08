Resguarda Fiscalía a menor de 14 años reportada como extraviada en Saltillo

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    Resguarda Fiscalía a menor de 14 años reportada como extraviada en Saltillo
    La menor permaneció bajo el cuidado de la mujer hasta la mañana del jueves, cuando ambas acudieron a una estación de Bomberos para solicitar apoyo.Se llevó a la menor a bomberos ULISES MARTÍNEZ

Una mujer la encontró y permaneció a su cuidado hasta que fue llevada a una estación de Bomberos, desde donde se dio aviso a las autoridades

Una menor de edad que había sido reportada como extraviada fue localizada en calles de la colonia Guayulera, en Saltillo, y quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, luego de que una mujer la encontrara y solicitara apoyo para ponerla a disposición de las autoridades.

La mujer ubicó a la menor, de nombre Marcia Itzel ¨N¨, de 14 años, a la altura del puente Colorado, donde decidió resguardarla mientras se realizaban las gestiones correspondientes para localizar a sus familiares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arma-brutal-carambola-cae-sobre-taxi-y-termina-volcada-al-ignorar-el-rojo-en-saltillo-HG24005828
$!Las autoridades realizarán las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que la adolescente salió de su domicilio y determinar el procedimiento para reunirla con sus familiares.
Las autoridades realizarán las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que la adolescente salió de su domicilio y determinar el procedimiento para reunirla con sus familiares. CORTESÍA

La menor permaneció bajo el cuidado de la mujer hasta la mañana de este jueves, cuando fue trasladada a una estación de Bomberos para solicitar apoyo y dar aviso a las autoridades.

$!Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y trasladó a la menor a sus instalaciones para mantenerla bajo resguardo.
Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y trasladó a la menor a sus instalaciones para mantenerla bajo resguardo. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y trasladó a la menor a las instalaciones de la dependencia estatal, donde quedó bajo resguardo.

$!La menor fue localizada en las inmediaciones del puente Colorado, en la colonia Guayulera, luego de que fuera reportada como extraviada.
La menor fue localizada en las inmediaciones del puente Colorado, en la colonia Guayulera, luego de que fuera reportada como extraviada. CORTESÍA

Las autoridades realizarán las diligencias necesarias para establecer las circunstancias en las que la menor salió de su domicilio y determinar las causas que derivaron en su extravío.

Una vez que se establezca contacto con sus familiares y se verifiquen las condiciones correspondientes, la autoridad determinará el procedimiento para que la menor pueda ser entregada a sus padres o tutores.

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