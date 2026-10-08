Resguarda Fiscalía a menor de 14 años reportada como extraviada en Saltillo

Una menor de edad que había sido reportada como extraviada fue localizada en calles de la colonia Guayulera, en Saltillo, y quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, luego de que una mujer la encontrara y solicitara apoyo para ponerla a disposición de las autoridades.

La mujer ubicó a la menor, de nombre Marcia Itzel ¨N¨, de 14 años, a la altura del puente Colorado, donde decidió resguardarla mientras se realizaban las gestiones correspondientes para localizar a sus familiares.