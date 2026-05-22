Detienen a cuatro menores por portación de arma de fuego, en Saltillo; era una réplica (video)
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Se reportó la presencia de varios jóvenes y uno de ellos supuestamente apuntaba con un arma a otra persona
Cuatro menores de edad fueron detenidos por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, luego de ser señalados por presuntamente amenazar a un joven con lo que aparentaba ser un arma de fuego sobre el bulevar Venustiano Carranza.
La movilización policiaca se originó tras un reporte ciudadano realizado a través de los grupos de seguridad de WhatsApp, donde se alertó sobre la presencia de varios jóvenes y uno de ellos supuestamente apuntaba con un arma a otra persona.
Tras recibir el aviso, monitoristas del Centro de Control y Comando (C2) iniciaron el seguimiento de los sospechosos mediante las cámaras de vigilancia urbana instaladas en el sector, logrando ubicar rápidamente al grupo.
Con la información proporcionada en tiempo real por el sistema de videovigilancia, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y realizaron la detención de cuatro personas, quienes posteriormente fueron identificadas como menores de edad.
Durante la revisión preventiva, los oficiales localizaron entre las pertenencias de uno de los jóvenes una réplica de arma de fuego, la cual fue asegurada por las autoridades.
Los menores fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para determinar su situación legal y continuar con las investigaciones del caso.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de riesgo o emergencia a través del sistema 911, al número 844-414-1114 de la Policía Municipal, mediante el ChatBot 844-893-0909 o por los grupos de seguridad de WhatsApp.