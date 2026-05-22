Detienen a cuatro menores por portación de arma de fuego, en Saltillo; era una réplica (video)

Cuatro menores de edad fueron detenidos por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, luego de ser señalados por presuntamente amenazar a un joven con lo que aparentaba ser un arma de fuego sobre el bulevar Venustiano Carranza.

La movilización policiaca se originó tras un reporte ciudadano realizado a través de los grupos de seguridad de WhatsApp, donde se alertó sobre la presencia de varios jóvenes y uno de ellos supuestamente apuntaba con un arma a otra persona.

Tras recibir el aviso, monitoristas del Centro de Control y Comando (C2) iniciaron el seguimiento de los sospechosos mediante las cámaras de vigilancia urbana instaladas en el sector, logrando ubicar rápidamente al grupo.