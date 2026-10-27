Detienen a cuatro personas en Saltillo con apoyo de cámaras y reportes ciudadanos

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Saltillo
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    Detienen a cuatro personas en Saltillo con apoyo de cámaras y reportes ciudadanos
    La detención fue gracias a cámaras de seguridad y los reportes ciudadanos.

El monitoreo de cámaras del C2 y los reportes ciudadanos a través de WhatsApp permitieron a la Policía Municipal detener a cuatro personas en las colonias Rubén Jaramillo, Landín y la Zona Centro de Saltillo

Cuatro personas fueron detenidas en distintos puntos de Saltillo por elementos de la Policía Municipal, luego de ser señaladas por presuntas conductas ilícitas. Las acciones se realizaron mediante el monitoreo de cámaras del Centro de Control y Comando (C2) y reportes ciudadanos a través de grupos de WhatsApp.

De acuerdo con información de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, uno de los casos se registró en la colonia Rubén Jaramillo, donde los operadores del C2 detectaron a un hombre que presuntamente intentaba dañar una cámara de vigilancia.

Durante el seguimiento, los monitoristas observaron que el individuo hacía señas y posteriormente se reunía con otra persona, a quien aparentemente le ofrecía bolsitas con una sustancia con características similares a las de una droga.

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Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y detuvieron a Isidro “N”, alias “Yoyo”, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento del caso.

En otro hecho, habitantes de la Zona Centro alertaron a través de los grupos de WhatsApp de seguridad sobre una agresión que se registraba en calles del sector. Los oficiales municipales acudieron al lugar y detuvieron a Roberto “N”, señalado como el probable responsable.

También en el primer cuadro de la ciudad, una mujer reportó la presencia de un hombre en silla de ruedas que presuntamente incurría en conductas que atentaban contra la moral. Tras recibir el aviso, los elementos asignados al sector se trasladaron al lugar y detuvieron a Juan de la Cruz “N”.

Una cuarta detención ocurrió en la colonia Landín, donde los operadores de las cámaras de vigilancia observaron a dos hombres, uno de los cuales aparentemente preparaba un cigarrillo con una sustancia similar a la marihuana.

Los monitoristas solicitaron la intervención de la Policía Municipal, cuyos elementos acudieron al sitio y detuvieron a Ángel “N”, alias “Changuito”.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que estas acciones forman parte de la coordinación entre sus distintas áreas, el uso de herramientas tecnológicas y la participación de la ciudadanía mediante reportes en los canales de comunicación habilitados para atender situaciones de seguridad.

La dependencia señaló que la colaboración entre los habitantes y las corporaciones municipales permite atender reportes y movilizar a los elementos policiales ante situaciones que requieren su intervención.

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