Muere homicida en el Hospital General de Saltillo

Un joven que llevaba más de seis años purgando una condena por el delito de homicidio agravado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 18 falleció en el Hospital General de Saltillo.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a tomar conocimiento del lamentable hecho, el cual fue reportado a la 1:30 de la tarde. De acuerdo con el personal médico, el paciente Juan Eduardo Sánchez Estrada presentó un choque séptico derivado de una perforación intestinal.

TE PUEDE INTERESAR: Golpea y hiere a nonagenario durante asalto en Saltillo; lo detienen días después

Tenía 28 años de edad y era originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde previamente había sido diagnosticado con tuberculosis. Sus restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) con el fin de descartar huellas de violencia. El acusado cometió un homicidio en diciembre de 2018 en contra de su hijastro, Yeiden N., quien tenía seis meses de edad.

Por estos hechos, se le dictó una condena de 20 años de prisión, además del pago de la reparación del daño y los gastos funerarios, los cuales ascienden a 450 mil pesos. Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio ubicado en la calle Terrazo, de la colonia Cementera, en Ciudad Juárez. De acuerdo con la investigación, presionó al bebé contra la cama y lo golpeó en el pecho, mientras su madre, Emma, se encontraba en el baño.

Al ser considerado un reo de mala conducta, fue trasladado al penal federal de Mesillas, donde su estado de salud se agravó.