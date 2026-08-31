Detienen a dos por posesión de drogas en el bar Sayulita de Saltillo; clausuran bar Arizona

Los operativos de inspección realizados durante el fin de semana en bares y establecimientos nocturnos de Saltillo dejaron como saldo la clausura del bar Arizona, dos personas detenidas por posesión de droga en el Sayulita y sanciones a dos negocios del Centro Histórico por exceder los niveles de ruido permitidos.

El Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que la clausura del Arizona, ubicado al sur de la ciudad, se realizó debido a que el establecimiento no contaba con la documentación requerida. La intervención se llevó a cabo en coordinación con las áreas de Desarrollo Urbano, Protección Civil y Alcoholes.