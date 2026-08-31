Detienen a dos por posesión de drogas en el bar Sayulita de Saltillo; clausuran bar Arizona
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Operativo en bares del Centro de Saltillo pone en jaque al Arizona, Sayulita y otros establecimientos
Los operativos de inspección realizados durante el fin de semana en bares y establecimientos nocturnos de Saltillo dejaron como saldo la clausura del bar Arizona, dos personas detenidas por posesión de droga en el Sayulita y sanciones a dos negocios del Centro Histórico por exceder los niveles de ruido permitidos.
El Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que la clausura del Arizona, ubicado al sur de la ciudad, se realizó debido a que el establecimiento no contaba con la documentación requerida. La intervención se llevó a cabo en coordinación con las áreas de Desarrollo Urbano, Protección Civil y Alcoholes.
El funcionario detalló que durante el mismo despliegue se registró la detención de dos personas en el bar Sayulita, ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza, por la presunta posesión de pequeñas cantidades de sustancias ilícitas. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.