Detienen a dos por posesión de drogas en el bar Sayulita de Saltillo; clausuran bar Arizona

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    Detienen a dos por posesión de drogas en el bar Sayulita de Saltillo; clausuran bar Arizona
    Clausuran bar Arizona y detienen a dos por droga en el Sayulita durante operativo. CORTESÍA

Operativo en bares del Centro de Saltillo pone en jaque al Arizona, Sayulita y otros establecimientos

Los operativos de inspección realizados durante el fin de semana en bares y establecimientos nocturnos de Saltillo dejaron como saldo la clausura del bar Arizona, dos personas detenidas por posesión de droga en el Sayulita y sanciones a dos negocios del Centro Histórico por exceder los niveles de ruido permitidos.

El Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que la clausura del Arizona, ubicado al sur de la ciudad, se realizó debido a que el establecimiento no contaba con la documentación requerida. La intervención se llevó a cabo en coordinación con las áreas de Desarrollo Urbano, Protección Civil y Alcoholes.

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El funcionario detalló que durante el mismo despliegue se registró la detención de dos personas en el bar Sayulita, ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza, por la presunta posesión de pequeñas cantidades de sustancias ilícitas. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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