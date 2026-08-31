Coahuila: Póker de alcaldes afianzan al senador Gabriel Elizondo

Cuatro alcaldes de Coahuila se han convertido en abiertos aliados políticos del joven Gabriel Elizondo, quien este martes reasume actividades en el Senado de la República. Elizondo Pérez, como es sabido, figura en la lista cada vez más reducida de posibles aspirantes del PRI al gobierno de Coahuila. A Monclova, el senador llega con la confianza y el apoyo que le brinda el alcalde Carlos Villarreal, que no disimula, ni esconde su simpatía política y personal por el joven oriundo de Nava, Coahuila.

El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, es un gallo muy jugado en asuntos de política, que no escatima elogios y apoyo para Gabriel, aunque en corto le hace guiños al edil sarapero, Javier Díaz. El corazón del presidente municipal de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, es para su cuñado, Jericó Abramo, pero la razón se impone, y lo hace acercarse al senador de la república. Tomás juega doble, y la simpatía con Gabriel puede que sea fingida, pero en lo oficial, se apega al librito y juega con el score. Por último, y de manera inesperada, el alcalde de Sabinas, Chano Díaz, del Verde Ecologista, ha hecho buenas migas con Gabriel, y sin partidismos, juntos reparten apoyos de Mejora.

El póker de alcaldes favorable a Elizondo Pérez, tiene amplia influencia política y económica, en cada una de sus regiones, lo que hace valiosa esta mano. *** CUMPLEAÑERO Muy felicitado y apapachado anduvo ayer el subsecretario de Gobierno, Diego Rodríguez Canales, con motivo de su cumpleaños. Fiel a su estilo discreto, Rodríguez Canales guardó perfil bajo sobre la celebración, pero se supo que la clase política comarcana, desde temprana hora, lo felicitó efusivamente.

El apapacho vino por el lado familiar y Diego degustó pastel de chocolate y recibió obsequios, junto a seres queridos, al llegar a los 40 años de edad. *** SEGUNDO INFORME Con una aprobación ciudadana de más del 68 por ciento, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo rendirá este martes, su segundo informe de gobierno. El evento oficial se encuentra programado para las once de la mañana, en el patio central de Palacio Nacional, y están invitados los 32 gobernadores del país.

El gobernador Manolo Jiménez aprovechará su asistencia para concertar con la presidenta su visita a Coahuila, durante la gira nacional de rendición de cuentas. Sheinbaum Pardo supera en las encuestas de popularidad a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en un 14 por ciento, y a Enrique Peña Nieto, en un 21 por ciento, según Mitofsky. De hecho, Claudia Sheinbaum, es la mandataria nacional mejor aprobada en los últimos cinco sexenios, según Roy Campos, de Mitofsky. *** CHORROS, CHORROS El diputado federal Jericó Abramo Masso se dijo confiado en que la presidenta Claudia Sheinbaum resolverá este año el añejo problema del tramo carretero Los Chorros, en Saltillo. El legislador coahuilense compartió un video en redes sociales para recordar que antes del 8 de septiembre llegará al Congreso el paquete económico y ahí se sabrá el presupuesto establecido.