La NASA lanza su nuevo telescopio espacial para explorar el universo oculto en EU

A bordo de un cohete Falcon Heavy de triple potencia, SpaceX lanzó el Telescopio Espacial Roman, de 4 mil 300 millones de dólares, poco después del amanecer. La nave se dirigió a toda velocidad hacia un punto de observación ubicado a 1.6 millones de kilómetros (1 millón de millas) de distancia, donde se encuentra el Telescopio Espacial Webb, otro de los grandes ojos de la NASA en el cielo.

La joya más reciente de la corona de la NASA despegó el domingo en busca de nuevos planetas alrededor de otras estrellas, explorar la secreta energía oscura y estudiar el cosmos como nunca antes.

El enorme telescopio —que fue bautizado en honor de Nancy Grace Roman, la difunta primera directora de astronomía de la NASA— tardará más de tres meses en llegar a su destino. Una vez allí, ofrecerá la mirada más amplia de las partes ocultas del universo hasta ahora, revelando lo inimaginable con una rapidez sin precedentes.

“Va a encontrar miles de supernovas, decenas de miles de planetas, miles de millones de galaxias y decenas de miles de millones de estrellas”, afirmó la directora de misiones científicas de la NASA, Nicky Fox. “Va a poder hacer cosas que nunca antes fuimos capaces de hacer gracias a su enorme campo de visión”.

3... 2... 1... ¡DESPEGUE!

Varios minutos después del estruendoso lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, los dos propulsores laterales reutilizables del cohete descendieron entre fuertes estampidos sónicos mientras aterrizaban de regreso en Cabo Cañaveral. Poco después, el telescopio se separó con éxito de la etapa superior del cohete, desatando las celebraciones entre los controladores en tierra.

Fox rompió en llanto al ver cómo se desarrollaban las acciones. “¡Es un día maravilloso!”, subrayó.

Un par de horas después, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, pronosticó en conferencia de prensa que el Telescopio Espacial Roman no tardará en convertirse en un nombre conocido en todos los hogares. Entonces, sonó su teléfono: el presidente Donald Trump llamaba para felicitarlo.

“Vaya, se veía hermoso en televisión”, comentó Trump, quien apenas el viernes visitó el Centro Espacial Johnson en Houston para rendir homenaje a la tripulación lunar del Artemis II. “Son los mejores del espacio”.

ROMAN BUSCA AMPLIAR EL HORIZONTE VISIBLE

El campo de visión del Roman es más de 100 veces más amplio que el del Telescopio Espacial Hubble de la NASA, el cual sigue produciendo deslumbrantes imágenes celestes luego de 36 años en órbita. El Webb se sumó al esfuerzo hace varios años con un alcance más estrecho, pero muy preciso, y una visión capaz de acercarse a objetos casi tan antiguos como el Big Bang.

Estos tres gigantes unirán fuerzas —junto con la nave Euclid de la Agencia Espacial Europea y el Observatorio Vera C. Rubin de la Fundación Nacional de Ciencias en Chile— para revelar algunos de los mayores secretos del universo.

Dentro de las incontables galaxias que esperan a ser descubiertas hay estrellas con planetas. Una vez que el Roman detecte estos nuevos mundos, el Webb —más potente y sensible— apuntará en esa dirección para completar las piezas que faltan.

“El enorme alcance del Roman nos permitirá encontrar lo extraño, lo raro y lo inusual”, aseguró la directora científica del proyecto, Julie McEnery, en la víspera del lanzamiento. “Redefiniremos lo que significa encontrar una aguja en un pajar”.

Quizás lo más importante, los astrónomos esperan que el Roman revele más datos sobre la materia oscura y la energía oscura, que constituyen la mayor parte del universo pero permanecen ocultas. El catálogo de galaxias del Roman ayudará a los científicos a determinar con qué rapidez se está expandiendo el universo debido a estas desconcertantes fuerzas invisibles.

EL ROMAN ESCANEARÁ EL CIELO MIL VECES MÁS RÁPIDO QUE EL HUBBLE

El superpoder de Roman es la velocidad.