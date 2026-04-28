Comisaría detiene a probable responsable del homicidio en colonia El Tanquecito, en Saltillo

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvieron a Juan Carlos “N”, alias “La Paloma”, de 33 años, señalado como probable responsable de un homicidio ocurrido en la colonia El Tanquecito.

La dependencia informó que la localización del sospechoso fue resultado de labores de inteligencia realizadas por el Grupo de Reacción Sureste en coordinación con la Policía Cibernética. Tras su ubicación, el hombre fue asegurado este martes en el sector oriente de la ciudad.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.

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De acuerdo con las primeras indagatorias, Juan Carlos “N” estaría relacionado con el asesinato de un joven de aproximadamente 25 años de edad, quien habría sido atacado con un arma blanca, causándole la muerte.

El crimen ocurrió el pasado domingo en la colonia El Tanquecito, al poniente de la capital coahuilense, donde autoridades desplegaron un operativo tras el reporte.

La Comisaría de Seguridad destacó que continuará fortaleciendo las acciones de investigación y vigilancia para garantizar la tranquilidad de la población.