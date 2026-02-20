Detienen a joven abordo de una motocicleta con reporte de robo en la Saltillo 2000

A mí me la vendieron, es lo que argumentó José Luis Urbina, de 29 años, luego de haber sido detenido por elementos de la Policía Municipal de Tránsito en calles de la colonia Saltillo 2000, en posesión de una motocicleta con reporte de robo.

Los oficiales Julio César ¨N¨ y Hugo Francisco ¨N¨, a cargo de la unidad M-1825, realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Javier García Villareal, en el cruce con El Vergel, cuando observaron a un joven que llevaba una motocicleta a manera de patín del diablo.

TE PUEDE INTERESAR: Alegan conductores tener luz verde tras choque al norte de Saltillo