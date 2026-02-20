Detienen a joven abordo de una motocicleta con reporte de robo en la Saltillo 2000

Saltillo
/ 20 febrero 2026
    Detienen a joven abordo de una motocicleta con reporte de robo en la Saltillo 2000
    La detención del joven quedó a cargo de la Policía Operativa, en coordinación con el área de robos de la Fiscalía General del Estado. ULISES MARTÍNEZ

José Luis ¨N¨, de 29 años, aseguró que la moto que portaba le fue vendida, quien se la ofreció le dijo que había perdido los documentos y solo quería venderla

A mí me la vendieron, es lo que argumentó José Luis Urbina, de 29 años, luego de haber sido detenido por elementos de la Policía Municipal de Tránsito en calles de la colonia Saltillo 2000, en posesión de una motocicleta con reporte de robo.

Los oficiales Julio César ¨N¨ y Hugo Francisco ¨N¨, a cargo de la unidad M-1825, realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Javier García Villareal, en el cruce con El Vergel, cuando observaron a un joven que llevaba una motocicleta a manera de patín del diablo.

La motocicleta, fue trasladada a un corralón mientras se realizan los trámites legales correspondientes.
La motocicleta, fue trasladada a un corralón mientras se realizan los trámites legales correspondientes.

Al considerar sospechosa la conducta, procedieron a marcarle el alto para verificar la procedencia del vehículo. El número de serie fue consultado en la plataforma México, la cual arrojó que la unidad, contaba con reporte de robo.

Tras ser cuestionado sobre la adquisición de la motocicleta, el joven señaló que no solicitó documentos, ya que la persona que se la vendió le indicó que los habían perdido y que únicamente quería deshacerse de ella, por lo que decidió comprarla.

José Luis ¨N¨ fue detenido en la colonia Saltillo 2000 con una motocicleta reportada como robada.
José Luis ¨N¨ fue detenido en la colonia Saltillo 2000 con una motocicleta reportada como robada. ULISES MARTÍNEZ

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de una grúa para el aseguramiento de la unidad. El joven fue detenido y trasladado a las celdas municipales por elementos de la Policía Operativa, mientras los oficiales quedaron en espera del personal del área de robos de la Fiscalía General del Estado para los trámites correspondientes y el traslado del vehículo a un corralón.

