Detienen a joven con camioneta robada, en Saltillo
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La detención se llevó a cabo en la colonia Colinas de Santiago
Un joven de 18 años fue detenido por elementos del Agrupamiento de Robo de Vehículos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de ser sorprendido conduciendo una camioneta con reporte de robo.
Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes sobre la calle Tepehuanes, en las inmediaciones de la colonia Colinas de Santiago, al poniente de Saltillo.
Se trata de una camioneta Toyota C-HR, modelo 2018, en color gris, que había sido robada en la colonia Puerta del Rey, al oriente de la ciudad.
El detenido fue identificado como Eder Yoshua N., quien quedó a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el delito de receptación.
Durante el operativo, los elementos de seguridad también lograron recuperar la unidad, que posteriormente fue trasladada a un corralón municipal, donde permanecerá bajo resguardo mientras se realizan las diligencias correspondientes.
Además, la corporación informó que se entregaron a la persona afectada diversos artículos que se encontraban en el interior de la camioneta al momento de su recuperación. Entre ellos había una pantalla, una freidora y un teléfono celular.
Será el Ministerio Público quien se encargue de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido, conforme a los procedimientos legales correspondientes.