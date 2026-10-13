Detienen a joven con camioneta robada, en Saltillo

Un joven de 18 años fue detenido por elementos del Agrupamiento de Robo de Vehículos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de ser sorprendido conduciendo una camioneta con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes sobre la calle Tepehuanes, en las inmediaciones de la colonia Colinas de Santiago, al poniente de Saltillo.

Se trata de una camioneta Toyota C-HR, modelo 2018, en color gris, que había sido robada en la colonia Puerta del Rey, al oriente de la ciudad.

El detenido fue identificado como Eder Yoshua N., quien quedó a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el delito de receptación.