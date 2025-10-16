Detienen a lavacoches por robo de motocicleta, en Saltillo

Dos jóvenes que se ganaban la vida lavando coches en el estacionamiento de una plaza comercial decidieron robar una motocicleta que se encontraba estacionada en el lugar.

Gracias a las cámaras de seguridad de varios negocios y domicilios cercanos, las autoridades lograron obtener una secuencia de videos que permitieron avanzar en la investigación. La motocicleta fue localizada, al igual que uno de los presuntos responsables, identificado como Juan Pablo N., alias “El Gangas”.

Su cómplice, José Luis N., fue declarado prófugo de la justicia, y el caso pasó a manos de un juez penal. Juan Pablo N., acompañado de su abogado defensor, compareció en la sala penal, donde el Ministerio Público dio lectura al Informe Policial Homologado (IPH).

Durante la audiencia, se dio a conocer que la madrugada del 3 de octubre, la víctima acudió a un gimnasio de su propiedad, ubicado sobre el bulevar Morelos, en el fraccionamiento La Fuente. Al llegar, notó que la motocicleta que utilizaba para realizar compras no se encontraba en su lugar habitual. Al revisar las cámaras de seguridad, observó a uno de los presuntos ladrones, a quien identificó como “El Lavacoches”, conocido también por el apodo de “El Gangas”.

Dado que se desconocía su domicilio, las autoridades municipales iniciaron una búsqueda más amplia y comenzaron la recolección de videos, lo que permitió identificar al segundo cómplice. Los agentes se trasladaron a un domicilio en la colonia Fundadores, donde fue localizada la motocicleta. El vehículo fue recuperado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Al no ubicar a los implicados en el momento, se dejaron citatorios de comparecencia. Solo uno de ellos se presentó de manera voluntaria. La tarde de este jueves, se le dictó vinculación a proceso. El juez Reynold Elguelzábal determinó no imponer la medida de prisión preventiva oficiosa, al considerar que el imputado reside en Saltillo, cuenta con un domicilio fijo y no representa riesgo de fuga.

Como condición, deberá presentarse cada 15 días ante el Poder Judicial del Estado. En caso de incumplimiento, se girará una orden de aprehensión en su contra.

