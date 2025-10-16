Cuantioso robo en casa de préstamos de Parras; ladrones se llevan la caja fuerte

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- La mañana de este jueves, personal de una casa de préstamos grupales de Parras, se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que las oficinas habían sido saqueadas.

Al llegar, la encargada, Alondra, encontró los candados rotos y un intenso humo dentro del inmueble, que inicialmente pensó provenía de un incendio.

Al inspeccionar el lugar, se percató de que la caja fuerte con dinero había desaparecido, mientras que las cámaras de seguridad estaban destrozadas y tiradas en el piso. Además, la documentación del negocio había sido quemada y otros artículos sustraídos.

Tras percatarse del robo, los responsables del establecimiento dieron aviso a las autoridades. Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acompañados de la licenciada Monse Estévez, coordinadora del Ministerio Público en Parras.

Peritos realizaron el levantamiento de huellas dactilares con la intención de identificar y localizar a los responsables, quienes además se llevaron el equipo de grabación de las cámaras, complicando la reconstrucción del hecho.

El caso se mantiene bajo investigación mientras las autoridades buscan pistas que conduzcan al paradero de los ladrones.