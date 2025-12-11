Detienen a ‘padrino’ de anexo en Saltillo por homicidio en el 2024

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Detienen a ‘padrino’ de anexo en Saltillo por homicidio en el 2024
    La víctima sufrió lesiones graves tras ser agredida con palos y piedras en su domicilio de la colonia González Cepeda; falleció horas después. FOTO: ARCHIVO

Agentes ministeriales detuvieron a Antonio “N”, señalado por participar en la golpiza que causó la muerte de Santos Giovani en el 2024

Antonio “N”, alias “El Cachorro”, fue detenido por orden de un juez penal, al ser requerido por el delito de homicidio calificado con ventaja cometido en febrero de 2024.

La tarde de este jueves fue presentado directamente en la Sala Penal número 10, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) dio lectura al proceso 304/2024.

Según la indagatoria, el 9 de febrero de 2024, Antonio, integrante del anexo “Alegría de Vivir”, acudió al llamado de Manuela Fuentes, quien solicitó que internaran a su hijo, Santos Giovani Alvarado Fuentes, debido a su adicción a las drogas.

Al llegar al domicilio ubicado en la calle Río Nazas 305, en la colonia González Cepeda, el joven se resistió y los expulsó del lugar.

Horas más tarde, Antonio regresó acompañado por alrededor de diez personas identificadas como Pedro Guadalupe, alias “El Winnie”; “El Bocho”; “La Momia”; y “El Coco”, entre otros. Todos ingresaron a la fuerza al domicilio de Santos Giovani.

La víctima nuevamente se resistió, por lo que fue golpeada con palos y piedras, provocándole lesiones graves, entre ellas traumatismo craneoencefálico severo y un hematoma subdural.

Tras la agresión, los participantes huyeron: la mayoría en una camioneta gris y Antonio “El Cachorro” a bordo de una motocicleta.

Santos Giovani fue trasladado de emergencia al Hospital General de Saltillo, donde, durante la madrugada del 10 de febrero, se reportó su fallecimiento.

La madre del joven proporcionó a las autoridades el domicilio del centro de rehabilitación, ubicado en la calle Leopoldo Lugones, colonia Lamadrid.

A un año y medio de los hechos, el presunto responsable fue localizado en la colonia Lomas Verdes, donde agentes ministeriales cumplimentaron la orden de aprehensión.

El acusado no obtuvo beneficio de libertad y se le impuso prisión preventiva justificada. Será el próximo lunes 15 del presente mes cuando se determine su posible vinculación a proceso.

