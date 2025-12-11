México es uno de los países que Trump quiere intervenir para saquearlo: obispo Raúl Vera

En el evento, organizado por la Comisión de Paz, No violencia y Antimilitarismo de la Alianza Global, con el apoyo del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL), el prelado dio la razón a quienes opinan que el presidente estadounidense actúa como emperador.

“S í, existe un temor fundado de que Trump tome control de los países a los que él ha amenazado con invadir o que le cedan a Estados Unidos parte de su territorio” , expresó durante su participación, transmitida la tarde del miércoles.

C olombia y México figuran en la lista de países de los que el presidente Donald Trump “quiere venir a tomar territorio”, denunció fray Raúl Vera López , obispo emérito de Saltillo, durante el webinar “Voces que llaman a la Paz Mundial”.

Subrayó que “México es uno de los países que quisiera intervenir, precisamente para saquear”, lo cual —explicó— se refleja en su exigencia de que sea pagada a Estados Unidos la deuda pactada por ambos países en el Tratado de Aguas de 1944, algo imposible debido a la disminución del caudal del río Bravo por la falta de lluvias.

Se pronunció en contra de la imposición de aranceles por parte de Trump, a quien luego responsabilizó del “asesinato” de unas 70 personas a través de la destrucción de embarcaciones en aguas internacionales del mar Caribe y el Pacífico oriental.

“Esto es —dijo— lo que yo podría decir: que Trump, de veras, es una persona que no tiene ubicación mental, no tiene la visión de un verdadero político... ¿Robarse un barco con petróleo? Es un rufián, está loco”.

Lamentó que el presidente estadounidense haya tomado como modelo el estilo de gobernar de su antecesor en el cargo, William McKinley (1897-1901), quien se distinguió por elevar aranceles y tomar el control de Puerto Rico, Guam y Filipinas.

En efecto, indicó que, tal como lo han señalado comunicadores y algunos políticos, el mandatario del vecino país “tiene mentalidad de emperador, no solamente en América, sino que ya está metiéndose a otras partes... ya está haciendo saqueos”.

“Por otra parte, está la captura y desaparición de personas indocumentadas, cuyo paradero no se conoce; él, incluso, en este momento está yendo a las casas, entra a las casas a sacar a la gente. Antes los pescaba en la calle, ahora está entrando a las casas a sacar a la gente”, resaltó.

“Lo más desdichado de esto —apuntó— es que sabemos que él los pepena, los recoge y no llegan a las casas de sus familias. Sabemos nosotros de personas que han sido capturadas por él y no llegan a sus casas en México. ¿Dónde están? ¿Qué está haciendo con ellos?”.

Raúl Vera consideró que el presidente del país más poderoso del mundo busca bloquear la economía mexicana debido a que “los mexicanos nos estamos saliendo, digámoslo así, de sus caprichos, de su manera de actuar”.

En definitiva, Donald Trump “es un hombre muy inmoral, muy sádico y, además, descarado; no tiene vergüenza, está enfermo, ya no puede”.

Los conceptos del obispo fueron avalados con comentarios de otros activistas que participaron en la conferencia: Emilie Smith (Canadá), Abilio Peña (Colombia), Henry Ramírez (Colombia), Pablo Ruiz (Chile), Marie-Soyez Bienvenue (República Democrática del Congo) y Sol Ángela Hoyos (Colombia).